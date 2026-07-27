Arbetsterapeut, tills vidare
Arjeplogs Kommun / Sjukgymnastjobb / Arjeplog Visa alla sjukgymnastjobb i Arjeplog
2026-07-27
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arjeplogs Kommun i Arjeplog Publiceringsdatum2026-07-27Beskrivning
Kom och jobba med oss nu när vi har startat om i nya lokaler. Vi söker en arbetsterapeut med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Som arbetsterapeut på Arjeplogs kommun kommer du att arbeta tillsammans med medarbetarna på Hälso- och sjukvårdsenheten för att uppnå en trygg och säker hälso- och sjukvård inom Hemsjukvård och Särskilt boende. Du har ett nära samarbete med fysioterapeuter, sjuksköterskor, enhetschefer och undersköterskor. Tillsammans skapar vi livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag. Som en av de största kommunerna till ytan sträcker sig vår arbetsplats många mil ut i omkringliggande byar. Ingen dag är den andra lik, alla patienter är unika.
Rehabteamet består av två fysioterapeuter och två arbetsterapeuter så du har alltid stöttning av kollegor. Vi är en grupp som trivs väldigt bra tillsammans och det återspeglas i vårt dagliga arbete. Vi har nyligen flyttat till nya lokaler vilket även innebär att vi har ett spännande förändringsarbete framför oss inom verksamheten som du kan vara med och påverka.
Som legitimerad arbetsterapeut kommer du att ansvara för bedömningar- och insatser samt hjälpmedelsförskrivning. Du ska även initiera, handleda och utbilda personal och anhöriga så att de arbetsterapeutiska insatserna anpassas efter individens förmåga och förutsättningar, vilket ställer krav på flexibilitet och uppfinningsrikedom.
Du styr din vardag självständigt och arbetar ofta i team med någon i rehabteamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller som är under pågående arbetsterapeututbildning och studerar sista läsåret. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Det är av stor vikt att du kan arbeta självständigt men även har förmåga att samarbeta med omvårdnadsteamet runt patienten. Du behöver vara lyhörd och tydlig samt kunna anpassa din kommunikation till motparten. Vi söker dig som är trygg i dig själv och värdesätter ett professionellt och gott bemötande. I den här tjänsten är det av största vikt att du har ett serviceinriktat förhållningssätt.
Du har goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift.
Körkort och datorvana är ett krav.Anställningsvillkor
Tillträde snarast enligt överenskommelse
Varaktighet tills vidare
Sysselsättningsgrad 75-100%, enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande rekrytering vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Provanställning kan komma att tillämpas.
Arjeplogs kommun har beslutat om en lönebonus som innebär att den som anställs i ett gällande bristyrke på en tillsvidareanställning i Arjeplogs Kommun, med anställningsdatum efter 2018-07-01, har möjlighet att erhålla en lönebonus under 3 år. Arbetsterapeut är ett nu gällande bristyrke. För att erhålla denna bonus krävs att man under dessa 3 år är skriven i Arjeplogs Kommun. Lönebonusen utbetalas när anställning överstigit: 12 månader med 15 000 kr, 24 månader med 22 500 kr och 36 månader med 30 000 kr.
Samt möjlighet att ansöka om en flyttbonus som innebär att den som har adekvat utbildning och får jobb inom ett bristyrke, och skriver sig i Arjeplog kan få en bonus. Max 30 000 kr efter styrkta verifikat.
Bonusen är i förhållande till tjänstgöringsgrad.
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: Hilde.Pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplogs Kommun
(org.nr 212000-2668), http://www.arjeplog.se
Tingsbacka Storgatan 20 (visa karta
)
938 31 ARJEPLOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arjeplog kommun Kontakt
Enhetschef
Görgen Åberg 0961-14252 Jobbnummer
10013264