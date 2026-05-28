Arbetsterapeut till WeMind Haninge
WeMind är kvalitetsledande inom svensk öppenvårdspsykiatri och vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare. För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv, jämlik och evidensbaserad vård gör vi skillnad på riktigt.
Att jobba som arbetsterapeut på WeMind
Som arbetsterapeut har du ett omväxlande arbete med flera olika arbetsområden. Du arbetar med bedömning och utredning samt åtgärder riktade mot funktionsförmåga samt vardaglig och kognitiv funktion. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra professioner för att våra patienter ska erbjudas högkvalitativ vård med hög grad av patientmedverkan.
I vår mottagningsmodell ingår arbete i flexibla behandlingsteam med andra yrkesprofessioner. Det innebär att du blir en del av det totala behandlingsarbetet för varje enskild patient och den behandling som erbjuds är evidensbaserad och följer nationella riktlinjer och vårdprogram. Träffa våra arbetsterapeuter här.
WeMind erbjuder dig
Grundlig och strukturerad introduktion och regelbunden kompetensutveckling
Strukturerade och diagnosspecifika vårdprocesser för bedömning, utredning och behandling med utgångspunkt i nationella vårdprogram och den senaste evidensen
Ett aktivt och nära ledarskap av verksamhetschef
Möjlighet att engagera sig inom utvecklingsprojekt
Din nya arbetsplats
WeMind Haninge är en allmänpsykiatrisk mottagning med ansvar för all specialiserad öppenvårdspsykiatri till innevånarna i Haninge kommun. Arbetsgruppen bestående av ca 30 medarbetare samarbetar mellan yrkeskategorierna med ett gemensamt fokus på evidens och att ge rätt vård till rätt patienter.
Vi erbjuder en välstrukturerad arbetsplats med tydligt ledarskap, korta beslutsvägar, väl utformade vårdprocesser och god stämning.
Om dig
Legitimerad arbetsterapeut
Erfarenhet av psykiatri och arbete med patienter med psykossjukdom, meriterande
Körkort B är önskvärt då vi ofta gör hembesök & besöker patienter på annan plats
Vi söker vi dig som trivs med att arbeta både självständigt och i team i en expansiv och samhällsbaserad psykiatri där varje medarbetares kompetens kommer att användas fullt ut och där möjligheterna till specialisering inom yrket är stor.
Vi har höga ambitioner om ett gott samarbete inom mottagningen, och mot våra patienter, vårdgrannar, brukarorganisationer samt anhöriga. Vi lägger därför stor vikt vid samverkan och samordningsförmåga hos dig och att du har en positiv inställning och tycker det är viktigt med den sociala arbetsmiljön och teamkänslan.
WeMinds viktigast byggsten är självklart våra medarbetare
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Trygg anställning genom kollektivavtal, försäkringar och pension
Individuell lönesättning
Flexibel arbetssituation med möjlighet till visst distansarbete
Friskvård
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 14 juni . Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas under perioden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Placering: WeMind Haninge
Tillträde: Enligt överenskommelse
För frågor och mer information är du varmt välkommen att kontakta Yolanda Sandberg, verksamhetschef, yolanda.sandberg@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
Varmt välkommen! Yolanda Sandberg
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer. Så ansöker du
