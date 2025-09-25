Arbetsterapeut till vuxenteamet
Habiliteringen för intellektuell funktionsnedsättning och autism
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du vara med och skapa möjligheter tillsammans med oss?
Då kanske du är vår nya kollega! Vi söker en arbetsterapeut till vår enhet för intellektuell funktionsnedsättning och autism med inriktning mot vuxenteamet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa har förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vår verksamhet
Habiliteringen i Uppsala län tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala och har i många år varit en "habilitering i framkant". Vi är en specialiserad verksamhet och har vår spetskompetens inom autism, intellektuell funktionsnedsättning och olika former av medfödda rörelsenedsättningar och vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv genom utvecklande, stödjande och kompenserande insatser. Våra tvärprofessionella team finns i Enköping, Tierp, Uppsala och Östhammar.
Verksamheten präglas av utveckling och ett evidensbaserat arbetssätt och du får ett stimulerande och varierat arbete. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt inom habiliteringens egna verksamhet. Varje profession har dessutom regelbundna träffar för att säkerställa likvärdig kompetens inom länets olika enheter. Inom förvaltningen finns en forsknings- och utvecklingsavdelning, med syfte att stimulera och stödja utvecklingsarbete.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med komplexa och utvecklande patientärenden. Vi arbetar i tvärprofessionella team och du kommer att arbeta både självständigt samt tillsammans med kompetenta yrkeskollegor och teamkollegor. Du får möjligheten att arbeta utifrån ett livsperspektiv och utgöra ett stöd för våra patienter och patienternas nätverk.
Hos oss får du:
• arbeta med en spännande och dynamisk målgrupp
• stora möjligheter till vidareutbildning
• lära av och utvecklas tillsammans med andra professioner i teamet
• lägga upp dina arbetsprocesser och planera din arbetsdag självständigt
• en egen mentor under det första anställningsåret
• en arbetsplats som präglas av utveckling och kvalitet med en egen kvalitetsorganisation
• en arbetsplats där det är lätt att kombinera arbetet med privat- och familjeliv.
Det dagliga arbetet är varierande. Arbetsuppgifterna består av bedömning av aktivitets- och funktionsförmåga, insatser utifrån individuellt uppsatta mål, förskrivning av olika sorters hjälpmedel, handledning till patientens nätverk och utfärdande av intyg, exempelvis för bostadsanpassning.
Arbetet sker i första hand i habiliteringens lokaler men kan utifrån behov också förekomma i patientens närmiljö. Ordinarie arbetstider är vardagar 8.00-16.30, flextidsavtal tillämpas och delvis möjlighet till distansarbete finns.
Då vi är en specialistverksamhet är vi väldigt noga med att vår personal får rätt utbildning, kunskaper och möjlighet till kompetenshöjning för att du som personal ska känna dig trygg med att kunna utföra de insatser som verksamheten erbjuder.
Din kompetens
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut. Du utgår från patientens behov och involverar patienten samt dess nätverk i arbetet. Du jobbar effektivt tillsammans med andra och ser teamarbete som en tillgång för din profession. Du tar på ett självklart sätt eget ansvar för ditt arbete, har förmåga att prioritera och planera dina arbetsuppgifter och kan snabbt ställa om vid ändrade förutsättningar.
Du har också ett intresse för att skapa nya arbetssätt tillsammans med andra och ser digitala lösningar som naturliga möjligheter i ditt arbete.
För att trivas och lyckas med arbetet hos oss behöver du även vara prestigelös både inför att ta till dig kunskap och erfarenheter men också inför att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter med kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vill du veta mer?
För mer information om verksamheten och arbetet är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Anna Randhav Thornström på e-post: anna.thornstrom@regionuppsala.se
Publiceringsdatum2025-09-25
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation och andra relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet. Om du erbjuds en anställning hos oss kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Skicka gärna in din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
