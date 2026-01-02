Arbetsterapeut till Vårdcentralen Hertig Knut
Region Halland
2026-01-02
På vårdcentralen Hertig Knut möter du professionella, engagerade och glada medarbetare.
Vi tar väl hand om varandra och våra patienter. Hos oss blir du en del av ett mycket kompetent team som med stort engagemang driver vårdcentralens utveckling framåt.
Om arbetet
I din roll som arbetsterapeut kommer du att arbeta självständigt med arbetsterapeutiska arbetsuppgifter som handrehabilitering, MMSE som en del i demensutredning, ergonomisk rådgivning, utprovning av hjälpmedel och bostadsanpassning. Du kommer också att vara vårdcentralens demenssamordnare och rapportera i kvalitetsregistret Swedem.
På vårdcentralen Hertig Knut har vi ett mycket välfungerande rehabteam. Här kommer du att ingå som en värdefull resurs tillsammans med rehabkoordinator, fysioterapeuter, kurator, psykolog och läkare. Vi träffar våra patienter på såväl mottagning som i hemmiljön.
Som arbetsterapeut kommer du att ingå i ett nätverk tillsammans med andra arbetsterapeuter inom Närsjukvården Halmstad/Laholm, med regelbundna träffar på Teams.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Hertig Knut är en medelstor vårdcentral med cirka 9 700 listade patienter. Verksamheten är förlagd mitt i centrala Halmstad. Vårdcentralen består av läkarmottagning och distriktssköterskemottagning, provtagningslab, fysioterapi, arbetsterapi, psykosocialtteam, barnavårdscentral, specialistmottagningar för astma/KOL och diabetes.
Vi har en välkomnande arbetsmiljö och arbetar utifrån personcentrerad vård. Vår personalgrupp är mycket förändringsbenägen och vi arbetar kontinuerligt med att förstärka teamarbetet ytterligare mellan olika yrkesgrupper. Vi samarbetar för att ge bästa möjliga kvalitet i alla våra patientbesök. Vi ser fram emot att få en ny kollega som kan tillföra vår verksamhet nya idéer och förbättringar.Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Som person tycker du om och är van vid att arbeta både självständigt och i team. Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i förändringar. Vidare är du duktig på att strukturera, organisera och prioritera ditt arbete. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Då vi gör hembesök hos patienter krävs körkort B.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kommer ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om arbetet och vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/arbetsterapeut
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Anneli Lundgren, Verksamhetschef 0720-857426 Jobbnummer
9667621