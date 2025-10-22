Arbetsterapeut till Vårdcentral Domnarvet
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att göra skillnad för människor i deras vardag. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårdcentral Domnarvet är Borlänges största vårdcentral med cirka 16 500 listade patienter. Här arbetar bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter, samtalsterapeuter och arbetsterapeuter. I dagsläget arbetar två arbetsterapeuter hos oss, men vi vill nu utöka teamet till tre för att ytterligare stärka vår rehabiliteringsinsats.
Vi har ett nära samarbete med Primärvårdsrehab och andra vårdcentraler i området, vilket ger möjligheter till utveckling, erfarenhetsutbyte och kollegialt stöd. På vårdcentralen finns dessutom ett välutrustat gym i ljusa och fräscha lokaler. Vårdcentralen ligger i ett naturskönt område nära Bergebo motionscentral.
Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med:
Handrehabilitering
Basala demensutredningar
Hjälpmedelsförskrivning
Bedömning och behandling av aktivitetsproblem i vardagen
Gruppbehandling inom aktivitetsbalans (ReDO), tidshantering (strukturskolan) och energihantering
Telefonrådgivning
Resor i arbetet kan förekomma.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut
Har erfarenhet inom något av ovanstående arbetsområden
Har intresse för kognitiva bedömningar och behandling - ett område där behovet av arbetsterapeutens kompetens ökar
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och vilja att bidra till utveckling.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
