Arbetsterapeut till Uppsala - Sens Care / MixMedicare AB - Sjukgymnastjobb i Uppsala

Sens Care / MixMedicare AB / Sjukgymnastjobb / Uppsala2021-04-13Om uppdragetNu söker vi för kunds räkning en arbetsterapeut till Uppsala för arbete inom deras hemsjukvård (patienter under 65 år).Tidsperiod: 10/5- 24/6-2021 på 100%Arbetstid: Måndag-Fredag, 08:00-16:30 med 30 minuters rast2021-04-13Sedvanliga uppgifter för AT med jobb mot patienter som är under 65 år.Minst 1 års erfarenhet från liknande verksamhet.Sens Care AB är ett bemanningsföretag inom vård och socialt arbete. Vi har lång erfarenhet och har funnits sedan 2002.Hos oss kan du känna dig trygg då vi är ett auktoriserat företag med kollektivavtal och tjänstepension. Konsultcheferna hos oss har alla en bakgrund från sjukvården. Vi bemannar med omtanke!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillfälligt arbete, 11 dagar - 3 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-27Sens Care / MixMedicare AB5687200