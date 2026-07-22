Arbetsterapeut till uppdrag aug-dec
Novant AB / Sjukgymnastjobb / Eskilstuna Visa alla sjukgymnastjobb i Eskilstuna
2026-07-22
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Vi söker en legitimerad arbetsterapeut för ett konsultuppdrag till kommunal verksamhet.
Du kommer att arbeta med bedömning, rehabilitering och habilitering samt hjälpmedelsförskrivning. Arbetet sker i nära samverkan med andra professioner för att skapa bästa möjliga förutsättningar för patienterna.Publiceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
Erfarenhet av rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Om uppdraget
Placering: Eskilstuna kommun
Omfattning: Heltid
Start: Hösten 2026
Längre uppdrag med möjlighet till förlängningSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation om din erfarenhet. Urval sker löpande.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AT-Sörmland". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
632 17 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009063