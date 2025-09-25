Arbetsterapeut till Uddevalla sjukhus
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Uddevalla Visa alla sjukgymnastjobb i Uddevalla
2025-09-25
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Om Arbetsterapi och Fysioterapi Uddevalla
Enheten är belägen på Uddevalla sjukhus och här arbetar cirka 30 medarbetare, bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter med olika kompetenser.
Vårt uppdrag är att bedöma och rehabilitera patienter med nedsatt aktivitets- och funktionsförmåga till följd av somatisk sjukdom, svåra olyckor eller operativa ingrepp. På enheten finns två öppenvårdsmottagningar, en för arbetsterapi och en för fysioterapi. Som arbetsterapeut hos oss arbetar du på en vårdavdelning och/eller med specialiserad öppenvård inom något område. Hos oss får du möjlighet att utvecklas över tid och att prova nya områden om så önskas.
Inom arbetsgruppen råder ett gott klimat med möjlighet till stort utbyte av kompetens och erfarenhet inom olika specialistområden. Här möts du av en varierad arbetsdag, dagliga avstämningar, kompetenta kollegor och ett aktivt arbete för att främja en god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och intresserad av att arbeta på sjukhus främst inom slutenvården men öppenvård kan också bli aktuellt på sikt. Avdelningsarbetet syftar till att initiera rehabiliteringsinsatser och ge patienten de bästa förutsättningarna för en trygg och säker utskrivning. Du kommer att arbeta ihop med fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter och andra professioner på sjukhuset. Inom verksamheten arbetar vi utvecklingsorienterat och just nu arbetar vi aktivt för att minska administrationstiden till förmån för det patientnära arbetet. Du kommer att delta i utvecklingsarbetet på enheten och på avdelningen där du arbetar. Hos oss finns möjlighet att utvecklas över tid samt att specialisera sig inom ett intresseområde. Om du tycker att detta verkar intressant och vill veta mer innan du söker, hör gärna av dig.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av att arbeta på sjukhus kan vara meriterande men personlig lämplighet värderas högt. Att ha en god samarbetsförmåga, vara flexibel och ha lösningsfokus är viktigt i detta arbete.
Övrigt
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5086". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område I, Paramedicin, Arbetsterapi Kontakt
Eva Berg, Vårdenhetschef 010-4355421 Jobbnummer
9525491