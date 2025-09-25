Arbetsterapeut till Tranås kommun
2025-09-25
OM ARBETSPLATSEN
Vård och omsorgsförvaltningen arbetar med människor genom livets alla delar och skapar bättre förutsättningar för människors livskvalité. Vi ansvarar för omsorg för äldre, personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Som en del av förvaltningen får du vara med och göra Tranås bättre för våra kommuninvånare genom att ge stöd i deras vardag. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
Vi söker nu en vikarierande arbetsterapeut till sektionen för myndighet och kommunal primärvård. Du erbjuds ett arbete där du får möjlighet att använda dina kompetenser inom hälso- och sjukvård på ett variationsrikt sätt. Inom vår kommunala primärvård arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor och vaktmästare/hjälpmedelstekniker. Vi arbetar geografiskt i team och har ett nära samarbete tillsammans med berörda parter. Vi utför insatser och ansvarar för patienter utifrån HSL-lagen. I verksamheten finns idag flera arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta för ett hälsofrämjande perspektiv utifrån hemsjukvårdens uppdrag för att stärka individens delaktighet och hälsa. Du kommer arbeta självständigt utifrån ett personcentrerat förhållningsätt i kombination med arbetsterapiprocessen. Du kommer att genomföra ADL-bedömningar samt aktivitets och funktionsbedömningar, förskriva och följa upp hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen och handleda samt utbilda personal.
Som Leg. Arbetsterapeut inom kommunal primärvård kommer du arbeta i team nära både fysioterapeuter, undersköterskor och sjuksköterskor. Samverkan med annan vårdpersonal sker både inom kommunen och externt. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Tidigare erfarenhet av kommunal primärvård och erfarenhet av arbete i journalsystemet Combine är meriterande. Du har goda kunskaper i det svenska språket och digital vana eftersom vi har dokumentationsansvar. B-körkort är ett krav.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad: Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Självgående: Du tar ansvar över dina arbetsuppgifter och kan själv strukturera upp dina angreppsätt och driva processer vidare.
Flexibel: Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar
Omdöme: Du har en förmåga att göra korrekta prioriteringar och avvägningar. Du väger samman komplex information och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning. Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Evelina Israelsson evelina.israelsson@tranas.se 0140-68178 Jobbnummer
9526787