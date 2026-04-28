Arbetsterapeut till Team Funktionsstöd
Mölndals kommun / Sjukgymnastjobb / Mölndal Visa alla sjukgymnastjobb i Mölndal
2026-04-28
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut till vårt team. Vi som välkomnar dig är ett positivt och erfaret team med stort engagemang för vårt uppdrag och de vi är till för. Vi erbjuder dig ett stimulerande, utvecklande och meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik, där vi tillsammans bidrar till att patienten ska uppleva största möjliga hälsa och välbefinnande enligt det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget.
Vi arbetar med patienter inom alla tre LSS personkretsar på boende med särskild service (BMSS), daglig verksamhet och inom personlig assistans. Geografiskt utgår vi från Hälso- och sjukvårdsenhetens kontor på Flöjelbergsgatan där även övrig legitimerad personal inom kommunen har sin utgångspunkt. Vi följer Nära vård-reformens intention En god och nära vård med ett personcentrerat arbetssätt där patientens delaktighet vid målformulering och val av intervention är i fokus. Vi har ett teambaserat arbetssätt med totalt tre team. Du kommer ingå i ett team bestående av två sjuksköterskor och en fysioterapeut som ansvarar för samma patienter, boenden och dagliga verksamheter som du. Vid behov hjälps vi åt över teamgränserna.
Som arbetsterapeut gör du bedömningar, behandlingar och utvärderingar. Tillsammans med patienten arbetar du utifrån patientens personcentrerade mål med insatser som syftar till att ge största möjliga självständighet för den enskilde. I arbetet ingår också att handleda stödpersonal, utföra, ordinera och delegera rehabiliteringsinsatser samt förskriva, prova ut och följa upp medicintekniska hjälpmedel.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. För tjänsten krävs flerårig erfarenhet som arbetsterapeut inom funktionsstödsområdet. Det ses som meriterande om du har kunskap och intresse för socialpsykiatri.
Vi söker dig som är utvecklingsorienterad som tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang och detta kan omsättas i praktiken samt leda till förbättringar i verksamheten. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och reflekterar över vad som behöver utvecklas i verksamheten.
För tjänsten krävs att du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens och brukarnas bästa i fokus, är mån om att slutföra det du påbörjat och att arbetet blir utfört på korrekt sätt. Du har också förmågan att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och ha förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Du behöver ha ett bemötande som präglas av respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll, du har en öppen och positiv attityd och har patientens behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Vi ser även att du har förmåga att arbeta effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer och har förmågan att ta välgrundade beslut under tidspress.
Genom humor och värme skapar du mervärde för såväl patienter som kollegor. Du ser även möjligheter snarare än hinder och ser samarbete som självklart för en god och nära vård.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urval och kallelse till intervju kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322374".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363)
Torggatan 1A (visa karta
)
431 35 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Team Funktionsstöd
Camilla Cech Bergqvist 031-3151324
9881139