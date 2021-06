Arbetsterapeut till sydvästra Göteborg - Göteborgs kommun - Sjukgymnastjobb i Göteborg

I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 340 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.2021-06-30Inom den kommunala hälso- och sjukvården i sydvästra Göteborg bedriver vi rehabilitering för personer i ordinärt och särskilt boende. Vår största målgrupp är äldre, men alla åldrar kan förekomma. Vårt arbetssätt präglas av personens delaktighet i rehabiliteringen och personens behov är styrande för våra insatser.Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt med fokus på patientens delaktighet.Som arbetsterapeut kommer dina arbetsuppgifter vara att bedöma rehabiliteringsbehov, följa arbetsterapiprocessen och samordna personens samlade behov av arbetsterapi inom kommunal hälso- och sjukvård. Du kommer arbeta i team tillsammans med fysioterapeuter, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och har nära samarbete med enhetschefer, biståndshandläggare och anhöriga.Handledning av omvårdnadspersonal är en viktig del av arbetet. Vi bedriver även utbildning för omvårdnadspersonal. Tillsammans med teamet har du möjlighet att göra skillnad för den enskilde.På vår hälso- och sjukvårdsenhet får du trevliga kollegor med god kompetens där vi delar med oss av kunskap och stöttar varandra. Vi utgår från ett hälso- och sjukvårdscenter tillsammans med hemsjukvårdens sjuksköterskor i närheten av Radiomotet. Du kommer att tillhöra en arbetsplats med engagerade kollegor och trivsam atmosfär.Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Har du dessutom erfarenhet av kommunal rehabilitering är det meriterande.Som person är du engagerad, positiv och du känner dig trygg i din yrkesroll. För arbetet krävs det att du är strukturerad, pedagogisk och kan ta initiativ samt har ett gott bemötande. Vidare har du förmåga att delge information och idéer såväl muntligt som skriftligt.Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.ÖVRIGTGöteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:Trygg anställning med goda anställningsvillkorKarriärmöjligheterInternutbildningarSpännande och meningsfulla arbetsuppgifterIntroduktion vid nyanställningHeltid med möjlighet till deltidFriskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden