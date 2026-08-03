Arbetsterapeut till Storvik Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland / Sjukgymnastjobb / Sandviken Visa alla sjukgymnastjobb i Sandviken
2026-08-03
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Storvik Din hälsocentral har idag cirka 25 medarbetare och bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, undersköterskemottagning, BVC på familjecentral, psykosocialt team, arbetsterapi, hälsovetare, fysioterapi och hembesök. Vi har specialistmottagningar för bland annat diabetes och hypertoni. Alla medarbetare har ett stort engagemang och deltar i utvecklingen av verksamheten. God stämning och bra samarbete mellan alla yrkeskategorier utmärker arbetsplatsen. Vi har i dagsläget omkring 6000 listade patienter och siffran ökar. Vi befinner oss centralt i Storvik som har goda kommunikationer med både buss och tåg, endast 25 minuter från Gävle och 37 minuter från Falun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som är en engagerad arbetsterapeut med vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Som arbetsterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• bedömning av aktivitetsförmåga i samråd med patienten och behov av rehabiliteringsinsatser
• bedömningar, förskrivning av hjälpmedel, utprovning, uppföljning enligt förskrivningsprocessen
• minnesutredningar som ett komplement till distriktssköterskas och läkares bedömning/utredning
• formulera utlåtanden i ärenden som gäller bostadsanpassning, samt ansökan om personlig assistent
• kontroll av hjälpmedelskostnader och hyresansvar
• patientundervisning och rådgivning
• individuell behandling i hög grad i samarbete med andra professioner
• bedömningar och arbetsterapeutiska åtgärder i patientens hem.
Hos oss får du
• kollegialt stöd genom att ingå i ett nätverk med andra arbetsterapeuter som arbetar i samverkansområde primärvård Västra Gästrikland
• delta i regelbundna möten för kollegiala diskussioner, där ni samverkar vid ledigheter och är ett nära stöd för varandra i vardagen
• arbeta i en trygg arbetsgrupp
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i att ta egna beslut men som också trivs i det nära kollegiala arbetet som präglar verksamheten. Med ett professionellt och lyhört bemötande bidrar du till den omtanke och kvalitet vi vill stå för. Du delar vår övertygelse om allas lika värde och vi uppskattar om du också vill vara med och utveckla verksamheten genom vårt gemensamma förbättringsarbete.
I rollen som arbetsterapeut ska du
• vara legitimerad arbetsterapeut
• inneha giltigt B-körkort
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård och/eller hemsjukvård.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: efter överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Region Gävleborg har bildat ett bolag av de offentligt drivna hälsocentralerna- och barnavårdscentralerna i länet. Bolaget ska utveckla primärvården och göra den mer tillgänglig och anpassad efter invånarnas behov.
Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg. Medarbetarna arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland Kontakt
Vårdenhetschef
Lina Öberg lina.oberg@regiongavleborg.se Jobbnummer
10018484