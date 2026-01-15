Arbetsterapeut till SÄBO | Tiohundra
Vill du vara med och främja och utveckla rehabiliteringen inom Tiohundras äldreomsorg?
Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut till vårt härliga team på Särskilda boenden (SÄBO) och Korttidsavdelningar.Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Som arbetsterapeut hos oss ingår du i en större rehabenhet med bas i centrala Norrtälje, medan din fysiska arbetsplats finns ute på något av Tiohundras SÄBO eller korttidsavdelningar stationerade runt om i Norrtälje kommun. Du arbetar nära både boende och kollegor i ett tvärprofessionellt team och får möjlighet att arbeta både på SÄBO och korttidsavdelningarna, vilket ger en varierad och stimulerande arbetsdag.
Flera av våra medarbetare har delade tjänster mellan olika verksamhetsområden, vilket skapar variation och goda utvecklingsmöjligheter utifrån dina intressen. Tjänsten är på heltid och förlagd dagtid måndag till fredag.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Journalföra i Take Care.
Utföra bedömningar.
Genomföra träningsinsatser.
Handleda personal som arbetar på boende.
Förskriva hjälpmedel.
Göra hembesök hos korttidspatienter och samverka med rehabteam för att möjliggöra en trygg övergång tillbaka till hemmet.
Att tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterska och omsorgspersonal arbeta rehabiliterande och stödjande för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra äldre.
Om vårt erbjudande:
Hos oss får du en individuell och välplanerad introduktion, utformad efter just din bakgrund och erfarenhet. Du får även en egen mentor för att ge dig en trygg och stödjande start. Vi satsar på din kompetensutveckling med både interna och externa utbildningar - hos oss är vägen till nya kunskaper alltid öppen!
Vi erbjuder dessutom ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr per år, så du kan ta hand om både dig själv och andra. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut.
Har B-körkort för manuell växellåda samt god körvana.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av yrket.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar, men som också uppskattar att vara en del av ett team där samarbete och laganda är en självklarhet. Du är flexibel, kommunikativ och har förmågan att göra egna bedömningar och ta initiativ. Med din problemlösningsförmåga ser du möjligheter där andra ser hinder, och du motiveras av en varierad vardag. Du har ett genuint intresse för äldreomsorg och rehabilitering samt är intresserad av att utveckla nya arbetsmetoder, digitalt såväl som fysiskt.
Vi värdesätter att du är strukturerad och metodisk, vilket gör att du får ut det bästa av varje arbetsdag. Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Personlig lämplighet är viktig för oss - det är ditt engagemang och din energi som gör skillnad för både kollegor och omsorgstagare.Om företaget
Du blir en del av ett positivt och engagerat gäng där gemenskap, samarbete, omtanke och glädje är i fokus. Här har vi högt i tak och hjälper varandra framåt, varje dag. Hos oss är det alltid nära till stöd och inspiration - vi ser fram emot att välkomna dig in i vår gemenskap! Här får du möjlighet att växa i din yrkesroll och bidra till att utveckla rehabiliteringen för äldre.
Välkommen till en arbetsplats där du gör verklig skillnad för våra äldre inom SÄBO och korttids! Hos oss får du en varierad och meningsfull roll där du dagligen möter äldre personer med olika behov - och bidrar till att stärka deras livskvalitet, självständighet och välmående.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
