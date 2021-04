Arbetsterapeut till Rehabiliteringsmedicinska kliniken - Region Östergötland - Sjukgymnastjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Region Östergötland

Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Linköping2021-04-11Rehabiliteringsmedicinska kliniken ansvarar för den specialiserade rehabiliteringen för patienter med ryggmärgsskador och förvärvade hjärnskador. Kliniken har 16 vårdplatser och är en resursenhet för Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi tar emot patienter i ett tidigt skede efter akut sjukdom/skada. På avdelningen finns två vårdplatser för intermediärvård, som riktar sig till patienter som har ett övervakningsbehov och ofta är respiratoriskt vårdkrävande. Vi arbetar i interprofessionella team där patient, närstående och berörda professioner gemensamt formulerar mål för aktuell rehabilitering. Våra team kännetecknas av ett stort engagemang i arbetet, vi stöttar och hjälper varandra. Vi har en öppen och inbjudande kultur, med en lyhörd ledning. Vi är stolta över vår spetskompetens på kliniken och vi lär av varandra.Kliniken är idag väl bemannad inom alla personalkategorier. Läs gärna mer om hur det är att arbeta inom Rehabiliteringsmedicinska kliniken Jobba hos oss2021-04-11Vi behöver nu rekrytera en vikarierande arbetsterapeut till vår slutenvårdsavdelning. Du kommer att arbeta med bedömning och behandling av patienter i både primär och sekundär fas av rehabiliteringen. Det innebär kartläggning av patienternas aktivitetsmönster inom personlig vård, vardagliga aktiviteter, fritid och sociala aktiviteter. I arbetsuppgifterna ingår att prova ut hjälpmedel, genomföra hembesök och initiera bostadsanpassning. Att informera och handleda närstående och personal om hur de bäst kan stödja patienten i utförandet av aktiviteter är en viktig del. Det interprofessionella teamet arbetar tätt tillsammans med patienterna för att driva den neurologiska rehabiliteringen framåt.Du är legitimerad arbetsterapeut och det är meriterande om du har erfarenhet av neurologisk rehabilitering. Körkort är meriterande då hembesök förekommer.Som person arbetar du bra tillsammans med andra människor och har förmågan att lyssna och kommunicera på ett konstruktivt sätt. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.Anställning och informationTjänsten är ett vikariat under 1 år med tillträde så snart som möjligt.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Enhetschef Madeleine Wikström, 010-103 75 17, madeleine.wikströ m@regionostergotland.se Arbetsterapeut Kristina Skill, kristina.skill@regionostergotland.se Facklig företrädare för SACO är Cecilia Frisk Ellison, cecilia.frisk.ellison@regionostergotland.se Sista ansökningsdag är den 22 April 2021. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Kom ihåg att bifoga din legitimation. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med registrera i systemet kontakta Stöd ooch service, 010-103 60 00 under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20210564.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-04-22REGION ÖSTERGÖTLAND5683629