Arbetsterapeut till Rehab öst
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Norrköping
2025-10-06
Vi söker nu en arbetsterapeut för en fast tjänst till neurorehab, Rehab öst, vrinnevisjukhuset.
Vårt erbjudande
Rehab öst är en rehabiliteringsorganisation inom närsjukvård i östra delen av Region Östergötland. Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge invånarna i länsdelen en trygg, kvalitetssäker och personcentrerad rehabilitering. Vi har ett brett verksamhetsområde med uppdrag i slutenvård, öppenvård och primärvård.
Här kan du läsa om vår karriärstege för arbetsterapeuter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Neurorehab är en av sju enheter inom Rehab öst med uppdrag att bedöma och rehabilitera patienter i huvudsak med neurologiska skador/sjukdomar samt patienter med lymfödem.
Verksamheten är placerad i nya fina lokaler på vrinnevisjukhuset och ansvarar för mottagningsverksamhet, lymfödemmottagning och regionens specialiserade hemrehabilitering. Som en del i helhetsansvaret för kliniken ingår även en viss bemanning på avdelning inom slutenvården.
Denna tjänst innebär att du till viss del kommer att arbeta i vår specialiserade hemrehabilitering SRH som även arbetar mot LAH. LAH arbetar med specialiserad palliativ vård både i hemmet och på avdelning. Du arbetar nära dina teamkollegor och har ett tätt samarbete gällande arbetsuppgifter. Du kommer också att arbeta med bedömning och behandling av patienter med neurologiska skador och sjukdomar på vår mottagning och även till viss del inom slutenvården
Insatserna utgår från patientens behov och från den rehabiliteringsplan som teamet formar tillsammans med patient/anhöriga. Du är en del i vårdkedjan, tar ansvar för processen och samverkar med andra aktörer utifrån behov. Samverkan med andra är en viktig del för att uppnå en värdeskapande rehabilitering.
Arbetsgrupp
Vi är en arbetsgrupp på cirka 25 personer och arbetar huvudsakligen i team där arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och kurator ingår. Du blir en del i en arbetsgrupp där det är högt i tak och där man trivs och värnar om varandra och våra patienter. Du möter kollegor med lång erfarenhet och hög kompetens och där det är en del av arbetet att dela med sig av sin erfarenhet.
I arbetsgruppen finns en nyfikenhet och vilja att lära nytt och att förbättra vår verksamhet för att skapa värde för patienten.
Om dig
Det är ett krav att du är legitimerad arbetsterapeut. B körkort är ett krav.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav. Det är meriterande med erfarenhet av rehabilitering för personer med neurologiska skador och sjukdomar. Även meriterande med erfarenhet av hemrehabilitering.
Som person är du trygg och stabil, du behöver snabbt kunna planera och prioritera om din dag då förutsättningar kan ske med kort framförhållning. Du är bra på att ta ansvar och ta egna initiativ. Du har en god samarbetsförmåga och kan tydligt kommunicera med teamet och övriga samarbetspartners. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du har en hög förmåga att ge ett professionellt bemötande gentemot patienter och deras anhöriga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1461". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rehab öst Kontakt
Vårdenhetschef Marina Fried marina.fried@regionostergotland.se 010-1043439. Jobbnummer
9542942