Arbetsterapeut till PVS inom heldygnsvården
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu en arbetsterapeut som vill vara med och forma framtidens psykosvård.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bildar en ny verksamhet - Psykosvård Stockholm där alla öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom samlas inom den nya verksamheten.
Avdelning 22 och avdelning 3 är avdelningar inom Psykosvård Stockholm (PVS) och ligger centralt belägen på Kungsholmen. Avdelning 22 är en avdelning för patienter med psykossjukdom. Det finns 16 vårdplatser varav en plats är vikt åt självvald inläggning. Vi har ett nära samarbete med specialistpsykiatrisk mottagning Alvik Strand. Avdelning 3 är också en avdelning för patienter med psykossjukdom. Det finns 14 vårdplatser varav en plats är vikt åt självvald inläggning. Fokus ligger på behandling och planering tillsammans med patienten. Vi lägger stor vikt på patientens delaktighet (till ex. patientforum) och ett nära samarbete med öppenvården.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut vid våra avdelningar arbetar du med utredning och bedömning av patienternas aktivitetsförmåga samt att planera och hålla i aktiviteter. Du motiverar våra patienter och ge förslag till strategier som förbättrar nedsatt aktivitetsförmåga. Du stödjer personalen och ingår i ett team av skötare, sjuksköterskor, läkare och kurator. Du jobbar tillsammans med en annan arbetsterapeut som ansvarar för avdelning 20 och 21.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut med ett genuint intresse av att hjälpa människor med psykiatriska problem. Dokumenterad kunskap om psykiatriska tillstånd, ADL -bedömningar (gärna AMPS utbildning eller liknande) är meriterande. Du är en positiv person som tycker om att samarbeta med olika personalkategorier, men också att arbeta självständigt. Du trivs med omväxlande arbete och har ett flexibelt tänkande med förmåga till improvisation. Du behöver inte vara fullärd, men du vill utvecklas i din profession.Anställningsvillkor
Heltid, Vikariat 6 månader.
Tillträde: Snarast möjligt
Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.
Dina förmåner hos oss är
• Anpassad inskolning på arbetsplatsen
• Möjligheter till utvecklingsarbete på avdelningen/sektionen
• Flextid
• Kompetensutveckling
• Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag
• Fri sjukvård i öppenvård
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Psykosvård Stockholm, Avdelning 22 Kontakt
Sandra Samuelsson, Enhetschef 08-12349164 Jobbnummer
9735262