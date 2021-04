Arbetsterapeut till psykosmottagning B - Region Uppsala - Sjukgymnastjobb i Uppsala

Region Uppsala / Sjukgymnastjobb / Uppsala2021-04-08Verksamhetsområde psykiatriMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Vår verksamhetSektionen för psykosvård och rättspsykiatrisk vård ansvarar för specialiserad psykiatrisk hälso- och sjukvård i öppna och slutna former, till personer över 18 år.Detta sker i dialog med patienter, närstående och i samverkan med andra intressenter såsom vårdgrannar, kunder, intresseorganisationer, partners och konkurrenter.Psykosmottagning B bedriver öppenvårdsverksamhet för personer över 18 år.Mottagningen har ett särskilt uppdrag vad gäller specialistpsykiatrisk utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering för patienter med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.Mottagningens arbetssätt utgår från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, med målsättningen att patienten med stöd och hjälp ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Patienter vid mottagningen erbjuds bland annat IMR (Illness, management and recovery), insatser enligt Vårdprogrammet för psykiatrisk rehabilitering, social färdighetsträning, VOSS (Vård- och stödsamordning) och hälsofrämjande åtgärder.På mottagningen arbetar vi i tvärprofessionella team. Du kommer att arbeta i team tillsammans med läkare, psykologer, kuratorer, specialistsjuksköterskor, dietist och medicinska sekreterare i en arbetsmiljö som präglas av samarbete, förtroende och evidensbaserat behandlingsarbete.Vi samarbetar med andra vårdgivare inom kommun och region och vi erbjuder även stöd till närstående.Ditt uppdragArbetsuppgifterna består av aktivitets- och delaktighetsutredningar, gruppintervention, hjälpmedelsförskrivning och aktiva rehabiliteringsinsatser. Du kommer även att vara en del av mottagningens hälsofrämjande arbete. Förutom ditt tvärprofessionella team på psykosmottagning B så kommer du att ha ett nära samarbete med arbetsterapeut på psykosmottagning A.2021-04-08Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom vuxenpsykiatrin. Vi ser gärna att du har utbildning i bedömningsinstrument PRPP och/eller AMPS. Du bör ha B-körkort, då bedömningar ibland sker i patientens hemmiljö.Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och erfarenhet och intresse av arbete med den aktuella patientgruppen. Vana att arbeta självständigt och i team. För oss är det viktigt med delaktiga medarbetare som vill bidra till att utveckla och förbättra verksamheten. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete.Vi erbjuderVi erbjuder en tillsvidare anställning med tillträde 5/5-21 eller enligt överenskommelse. Arbetet på mottagningen bedrivs måndag till fredag under dagtid. I tillsättningen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Inför tillsättning kommer utdrag ur misstanke- och belastningsregistret att göras.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Avdelningschef Lena Linder, 018-611 21 71Arbetsterapeut Linda Jonsson 018- 611 76 40Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enligt ök. -Sista dag att ansöka är 2021-04-29REGION UPPSALA5678804