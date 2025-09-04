Arbetsterapeut till Psykiatripartners barn och unga
2025-09-04
Tidsbegränsad anställning som arbetsterapeut hos Psykiatripartners Barn och Unga i Växjö och Ljungby
Just nu händer det massor hos oss på Psykiatripartners! Psykiatripartners har mottagningar i Falun, Norrköping, Linköping, Jönköping, Växjö, Ljungby och Malmö, där vi bland annat driver och utvecklar den öppenvårdsbaserade Barn-och Ungdomspsykiatriska specialistvården och mellanvården. I Kronoberg har vi på uppdrag av regionen två BUP-mottagningar som drivs inom Vårdval BUP. Psykiatripartners är även en del av PBM Sweden AB, som under hösten 2021 blivit en del av Kry.
Om tjänsten Vi söker nu en arbetsterapeut till våra BUP-mottagningar i Kronoberg. Som arbetsterapeut inom barnpsykiatrin arbetar du med både familj och patient i fokus med självständiga ADL-bedömningar, gruppbehandling, hjälpmedel och kognitivt stöd. I arbetet ingår även samverkan med skola, socialtjänst och andra aktörer. Möjlighet finns att kombinera med digitalt arbete på distans.
Hos oss arbetar psykologer, läkare, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare i team. Vi erbjuder specialistpsykiatrisk bedömning, diagnosticering, utredning och behandling för barn i åldrarna 0-17 år. Vården sker enligt avtal med Region Kronoberg, det betyder att samma villkor gäller som i den offentliga vården.
Kvalifikationer Du som söker är legitimerad arbetsterapeut, vi ser gärna att du har erfarenhet av kliniskt arbete. Om du har arbetat inom barn- eller vuxenpsykiatrin eller har erfarenhet av neuropsykiatri är det meriterande. Som person är du positiv, trygg och empatisk och har förmågan att kunna organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus. Du har ett gott bemötande och trivs i en miljö där du får möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till ett starkt team.
Om du värdesätter flexibilitet, varierande arbetsuppgifter och en trivsam arbetsmiljö, är detta rätt tjänst för dig! Välkommen med din ansökan.
Praktisk information
Tidsbegränsad anställning: 6 månader med möjlighet till förlängning Start: Omgående Omfattning: 100% Plats: Växjö eller Ljungby samt digitalt
Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan idag, vi rekryterar löpande! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Nathanelle Svaleklev Verksamhetschef 010-288 25 22 nathanelle.svaleklev@kronoberg.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
