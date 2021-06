Arbetsterapeut till psykiatriavdelning 1 - Region Uppsala - Sjukgymnastjobb i Uppsala

Region Uppsala / Sjukgymnastjobb / Uppsala2021-06-28Verksamhetsområde psykiatriMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Vår verksamhetPsykiatriavdelning 1 bedriver heldygnsvård för patienter från 18 år och uppåt med psykossjukdom samt utreder psykostillstånd. Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och kurator för att erbjuda våra patienter medicinsk vård, omvårdnad och psykosociala insatser utifrån behov. I vårdkedjan psykos deltar öppenvården i planeringen och träffar patienter regelbundet även under vårdtiden i heldygnsvård. Vi har det senaste året arbetat intensivt med att införa en mer personcenterad vård där aktiviteter för ökad hälsa och återhämtning ingår.Ditt uppdragFör att trivas hos oss bör du vara flexibel och kunna prioritera insatser. Arbetet innebär både akuta och mer långsiktiga insatser. Du arbetar nära öppna vårdformer inom regionen, i kommunen samt med brukarorganisationer. Som arbetsterapeut deltar du i aktiviteter med patienterna på avdelningen och gör funktionsbedömningar. Du delar med dig av din kompetens på ronder och i teamsamarbetet runt våra patienter.Dina arbetsuppgifter hos oss:Leda och utföra bedömningar omkring funktion och rehabilitering. Delta i aktiviteter med patienterna och ta initiativ till aktiviteter som leder till återhämtning Ha kontakt och samtal med patienter, anhöriga, samt övriga personer i patientens nätverk. Delta i teamarbetet inom ramen för personcenterad vård och där bidra med din kompetens. Delta i samordning, möten med öppenvård och vårdgrannar samt i gemensamma bedömningar och aktiviteter med psykosöppenvården. Följa riktlinjerna om in och utskrivningsprocessen (VIS). Bevaka och informera om patientens rättigheter till hjälpmedel inför utskrivning samt samverka med kommunen i dessa frågor.2021-06-28Du har examen som arbetsterapeut. Du har erfarenhet av arbetsterapeutiskt arbete och gärna av psykosvård eller arbete med funktionhinder.Din kompetensDu har god samarbetsförmåga och är öppen för utveckling och nya arbetssätt. Stor vikt läggs vid förmåga till teamarbete och personlig lämplighet.Vi erbjuderEn tillsvidare tjänst på heltid från 16 augusti 2021. Provanställning kan bli aktuell. Tjänsten är på heltid, dagtid.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Tf avdelningschef Ossian Bremberg Olsson 018-6112030, ossian.olsson@akademiska.se Avdelningschef Ann-Sofi Stadell 018-6115197, anne-sofie.stadell@akademiska.se Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker löpande.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde 2021-08-16 -Sista dag att ansöka är 2021-07-11REGION UPPSALA5832649