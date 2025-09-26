Arbetsterapeut till Primärvårdsrehab Bromma
Stiftelsen Stockholms sjukhem / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Stockholms sjukhem i Stockholm
, Täby
, Upplands Väsby
, Nacka
eller i hela Sverige
Vi växer - följ med på resan!
Primärvårdsrehab Bromma är en del av Stockholms Sjukhem. Hos oss arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist och kiropraktor i nyrenoverade och generösa lokaler på Bromma Sjukhus. Just nu befinner vi oss i en spännande fas av expansion och tillväxt, där vi ständigt utvecklar vår verksamhet för att möta framtidens vårdbehov.
I linje med denna expansion söker vi nu nya kollegor till vårt härliga team. I din ansökan har du möjlighet att ange vilken inriktning du är intresserad av då vi både har Mottagning, Hemrehabilitering och Neuroteam. Vi söker dig som har en vilja att fortsätta utveckla och utvecklas tillsammans med oss! Är du nyutexaminerad finns, för rätt person, goda möjligheter till stöd från erfarna och engagerade kollegor. Vi erbjuder dig ett varierat arbete i en stimulerande och personlig miljö med kollegor från olika professioner.
För att stödja en kompetensbaserad rekryteringsprocess, har du möjlighet att ansöka även utan att bifoga CV eller personligt brev. Tveka därför inte att skicka in din ansökan!
Om rollen som arbetsterapeut:
Som arbetsterapeut har du möjlighet, att utifrån patienten och verksamhetens bästa, planera för ett teamorienterat eller individuellt arbetssätt. Du har också möjlighet att delvis arbeta digitalt i din roll. Ditt arbete planerar du självständigt vilket ger flexibilitet i rollen. Vi arbetar med journalsystemet TakeCare.
Hos oss får du
- en gedigen introduktion
- ett varierat arbete där du träffar patienter i alla åldrar och med olika diagnoser
- en familjär, positiv och inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
- kompetensutveckling med tillgång till interna och externa utbildningar
- en närvarande, lyhörd och engagerad chef
- ett grymt-roligt och professionellt team!
Är du vår nya kollega?
Krav för tjänsten är att du är legitimerad arbetsterapeut, gärna med erfarenhet av primärvård. Är du nyutexaminerad finns, för rätt person, goda möjligheter till stöd från erfarna kollegor. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och vi söker dig som:
- är trygg i dig själv och har en god förmåga att självständigt och flexibelt planera och prioritera det egna arbetet
- värdesätter samarbete
- håller en hög servicenivå och är prestigelös i ditt förhållningssätt till omvärlden
- uppskattar variation i arbetet
- gärna bidrar med dina perspektiv och kompetens i ett större sammanhang för att proaktivt delta i utvecklingen av framtidens primärvård
Låter detta som du? Då kommer du att trivas med oss och vi med dig! Varmt välkommen med din ansökan.
Om tjänsten och ansökan
Tjänsten är tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Lön och tillträde enligt överenskommelse. Har du ytterligare frågor besvaras de av enhetschef Anton Eriksson via mejl anton.eriksson@stockholmssjukhem.se
. Urvalet hanteras löpande och tjänster kan komma att tillsättas innan slutdatum.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Därför har du nu möjlighet att ansöka även utan CV och personligt brev. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem
, https://www.stockholmssjukhem.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms Sjukhem Jobbnummer
9529459