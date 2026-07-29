Arbetsterapeut till Polhemsgården i Solna
Vardaga AB / Sjukgymnastjobb / Solna Visa alla sjukgymnastjobb i Solna
2026-07-29
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Nu söker vi på Polhemsgården i Solna en arbetsterapeut för en heltidstjänst. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Från oss till dig
Utbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder
Vi har också kollektivavtal, tjänstepension och tillhörande försäkringar.
Om rollen
Du arbetar i ett team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal och er uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver.
I rollen som arbetsterapeut, hittar du tillsammans med de boende, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Ofta innebär det att du gör bedömningar och anpassar vardagsmiljön. Du provar också ut och förskriver fysiska och kognitiva hjälpmedel. Du får handleda dina kollegor i rehabiliterande insatser, förhållningssätt, förflyttningsteknik mm. Ofta har du även kontakt med de boendes närstående. På Polhemsgården ingår även arbetsterapeuten i demensteamet, tillsammans med fysioterapeut, Silviasyster och Silviasjuksköterska
Om Polhemsgården
Polhemsgården i Solna består av 80 lägenheter med demensinriktning samt dagverksamheten Lyktan. Polhemsgården har natur och trädgård som profil. Utevistelse och aktiviteter i natur, park och trädgård är naturliga delar av vår vardag. Vi arbetar utifrån olika naturtema året om.
Demenscertifiering: Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Silviahemmet och demensakademin.
Ung Omsorg: Vi har ett samarbete med företaget Ung Omsorg. Det innebär att ett team av ungdomar i åldrarna 14–18 år besöker oss på helger och lov. Ung Omsorg gör olika aktiviteter tillsammans med oss som arbetar här, för att sätta guldkant på tillvaron för de boende.
Din erfarenhet och kunskap
Vi tror att du som söker dig till oss:
lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg.
tycker mycket om att möta människor i olika situationer.
är självständig, kan göra egna bedömningar och fatta beslut och vågar tänka själv.
har ett pedagogiskt förhållningssätt och tycker om att jobba i team samt stötta kollegor
Du är legitimerad arbetsterapeut och vi ser gärna att du har några års erfarenhet av äldreomsorg. Du har god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav.Publiceringsdatum2026-07-29Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse, Vi tillämpar provanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning
Har du frågor? Kontakta gärna: Enhetschef Sadaf Ahmedi , sadaf.ahmedi@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Akademikerförbunden (företräds av Akademikerförbundet SSR) Tfn: 08-617 44 00.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8144474-2122128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Polhemsgatan 16 (visa karta
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171 58 SOLNA Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
10015443