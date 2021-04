Arbetsterapeut till Oskarsro i Solna - Vardaga AB - Sjukgymnastjobb i Solna

Vardaga AB / Sjukgymnastjobb / Solna2021-04-13Nu söker vi på Oskarsro i Solna en arbetsterapeut, 50 % tillsvidareanställning. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner. Sök tjänsten senast 10 maj.Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.Från oss till digUtbildning via vår egen utbildningsorganisation LäraFörmånsportal med rabatter och förmånerCoachande och stöttande chefer nära digTydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boendeKarriär- och utvecklingsmöjligheterFriskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläderVi har också kollektivavtal, tjänstepension och tillhörande försäkringar.Om rollenDu arbetar i ett team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal och er uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver.I rollen som arbetsterapeut, hittar du tillsammans med de boende, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Ofta innebär det att du gör bedömningar och anpassar vardagsmiljön. Du provar också ut och förskriver fysiska och kognitiva hjälpmedel.Du får handleda dina kollegor i rehabiliterande insatser, förhållningssätt, förflyttningsteknik mm. Ofta har du även kontakt med de boendes närstående.Om OskarsroOskarsro är ett litet trivsamt äldreboende nära Solna och Huvudsta centrum med 34 lägenheter varav 10 är för boende med demensdiagnos. Vi har som mål att du ska känna trygghet och meningsfullhet i din vardag och vi prioriterar det sociala och människors behov av samhörighet. Vår profil är sång, musik och dans, och vi använder oss av dess positiva effekter på hälsan.Läs mer om oss på vår hemsida www.vardaga.se Din erfarenhet och kunskapVi gissar att du som söker dig till oss:lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorgtycker mycket om att möta människor i olika situationer.är självständig, kan göra egna bedömningar och fatta beslut och vågar tänka själv.har ett pedagogiskt förhållningssätt och tycker om att jobba i team samt stötta kollegor.Du är legitimerad arbetsterapeut och vi ser gärna att du har några års erfarenhet av äldreomsorg. Du har god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav.2021-04-13Lön: Vi tillämpar individuell lönesättningTillträdesdatum: 1 juni eller enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 10 majHar du frågor? Kontakta gärna: Camilla Falkbrink, Verksamhetschef, mobilnummer 076- 346 02 78. Observera att det inte går att ansöka via E-post.Facklig kontakt: Akademikerförbunden (företräds av Akademikerförbundet SSR) Tfn: 08-617 44 00.Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-10Vardaga AB5689346