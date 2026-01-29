Arbetsterapeut till Nynäshamns kommun
2026-01-29
Arbetsterapeut till Nynäshamns Äldreomsorg!
Hjälp oss skapa framtidens kommunala vård och omsorg! Bli en del av vårt engagerade team som arbetsterapeut och gör skillnad.
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut som vill ta chansen att bli en del av vårt härliga team och spela en avgörande roll för våra boendes livskvalitet. Trivs du i ett tvärprofessionellt team som sätter individens behov i fokus? Vill du vara med och påverka vård och omsorg i Nynäshamn kommun? Då behöver vi dig!
Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Bli en del av vårt dedikerade team om 3 stycken arbetsterapeuter och 3 stycken fysioterapeuter:
• Planera och genomföra arbetsterapeutiska insatser
• Handleda och instruera omsorgspersonal för kvalitetssäkring
• Delta i utvecklingsarbete och projekt inom äldreomsorg
• Samarbeta med andra yrkesgrupper för att säkerställa hög kvalitet i vården
• Aktivt bidra till nationella kvalitetsregister
Om arbetsplatsen
Som arbetsterapeut i Nynäshamns kommun blir du en integrerad del av kommunens hälso- och sjukvårdsteam. Tillsammans med sjuksköterskor, fysioterapeuter, och omsorgspersonal vid våra vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet samt LSS-vuxna skapar du förutsättningar för att de boende ska uppleva en hög livskvalitet. Ditt arbete kommer att vara varierande, där varje dag innebär nya utmaningar, och vi strävar alltid efter att uppnå det bästa för varje individ.
Arbetet inkluderar också:
• Tvärprofessionellt samarbete utifrån individens specifika behov
• Delegering av sjukvårdsinsatser med efterföljande uppföljning
• Dokumentation i databaserad journal för att säkerställa tydlig och korrekt dokumentation
Du kommer till en stimulerande arbetsmiljö där varje dag är unik och där du, tillsammans med ditt team, aktivt bidrar till att skapa en meningsfull tillvaro för de boende. Ditt engagemang och dina kompetenser som arbetsterapeut kommer vara avgörande för att vi tillsammans kan erbjuda en vård och omsorg av högsta kvalitet.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen som arbetsterapeut har du:
• Legitimation som arbetsterapeut
• B-körkort med god körvana
• Du bör ha god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
• Vi söker en individ med planerings- och organisatoriska färdigheter samt förmåga att arbeta både självständigt och i team
Det är meriterande om du har:
• Utbildning och erfarenhet inom äldreomsorg eller funktionsvariation/LSS
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi letar efter dig som är flexibel och lösningsinriktad, ser möjligheter och anpassar dig väl till olika behov. Med ett genuint intresse och tydligt patientfokus, följer du lagstiftning och verksamhetens mål. Ditt engagemang är nyckeln till att skapa en meningsfull vårdmiljö. Din pedagogiska förmåga kommer till nytta för handledning och vägledning av kollegor.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
• Mindre arbetsgrupp med nära ledarskap Ersättning
Individuell lönesättning Friskvårdstimme Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter
Facklig företrädare 08-520 680 00 Jobbnummer
9712767