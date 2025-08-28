Arbetsterapeut till Nacka Geriatrik
Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Nacka Visa alla sjukgymnastjobb i Nacka
2025-08-28
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Nacka
, Kristinehamn
, Lekeberg
, Hallsberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Om oss Vill du vara med och utveckla framtidens rehabilitering tillsammans med oss? Vi söker nu en legitimerad Arbetsterapeut till vårt engagerade team!
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en kreativ och utvecklingsfokuserad miljö där patientens bästa alltid står i centrum. Vi erbjuder flexibla uppdrag, ett starkt kollegialt stöd och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vi är ett multidisciplinärt team bestående av bland annat fysioterapeuter, kuratorer, läkare och sjuksköterskor. Vår arbetsplats kännetecknas av en varm och inkluderande kultur där arbetsglädje och kontinuerligt lärande är självklara delar av vardagen. Tillsammans strävar vi efter att leverera rehabilitering av högsta kvalitet till våra patienter och göra skillnad.
Din roll
I rollen som arbetsterapeut inom geriatrik och rehabilitering arbetar du med bedömning, behandling och uppföljning av patienter med varierande rehabiliteringsbehov. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Aktivitets- och funktionsbedömning
Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
Rehabiliterings- och träningsplanering utifrån individuella behov
Handträning samt ADL-träning
Samarbete och samverkan med övriga yrkesgrupper inom teamet
Dokumentation i journalsystem
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal och konkurrenskraftig lön
Personligt och kompetent team med nära samarbete
Goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling och handledning
Närvarande chef och korta beslutsvägar
Friskvårdsbidrag & övriga förmåner
Fredagsfrukost
Om dig
Legitimation som arbetsterapeut
God förståelse för rehabiliteringsprocessen och patientcentrerat arbetssätt
Goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift
Erfarenhet av arbete inom sjukhus, primärvård, kommunal rehabilitering eller annan relevant miljö är meriterande
Digital vana och intresse av nya arbetssätt
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Drivkraft att bidra till utveckling och förbättringsarbete
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för att hjälpa människor och som ser värdet av att arbeta i team. Du är flexibel, ansvarstagande och initiativrik. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Omfattning och tillträde: Enligt överenskommelse. Inför tillsvidareanställning tillämpas sex månaders provanställning.
Placering: Capio Geriatrik Nacka
Publiceringsdatum: 2025-08-28
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Vi undanber oss vänligen all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av annonsering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Madeleine Sundström madeleine.sundstrom@capio.se +46703769474 Jobbnummer
9481360