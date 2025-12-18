Arbetsterapeut till Myndigheten
2025-12-18
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
På Myndigheten arbetar handläggare inom SoL, LSS och socialpsykiatri samt planeringsteam som har i uppdrag att planera för hemgångar från sjukvården. Även anhörigstrateg, anhörigkonsulent, socialt ansvarig samordnare, suicid preventiv samordnare, boendesamordnare och projektledare för SoL har sin tillhörighet på Myndigheten.
Om du söker efter ett meningsfullt uppdrag där du kan göra skillnad i en kompetent och trevlig arbetsgrupp med ett pågående utvecklingsarbete inför framtiden, då har du kommit helt rätt!
Det här erbjuder vi dig!
Arbetsterapeutens roll på Myndigheten är förhållandevis nystartad och du ges därför stora möjligheter att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av professionen i Myndighetens verksamhetsområde.
Din roll kommer framför allt att ha samarbete med handläggare SoL som handhar ärenden för hemtjänstinsatser och särskilt boende.
Din roll är att komma in tidigt i nya ärenden där du gör bedömning och skapar förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på det friska.
Tillsammans med dina kollegor planerar ni för lämplig insats. Det kan innebära digital planering, personliga möten i hemmiljö eller planeringar via telefon. Du fungerar också som länken mellan Myndigheten och rehab.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som arbetsterapeut inom kommunal verksamhet. Även erfarenhet av handläggning inom verksamhetsområdet samt av att arbeta i tvärprofessionellt arbete, med erfarenhet av Lifecare dokumentationssystem är meriterande.
Som person är du positiv, engagerad och öppen för nya utmaningar och med rätt inställning bidrar du till ett gott arbetsklimat för att främja ett gott samarbete. Även om du förväntas vara självgående i din roll, så arbetar vi tillsammans när det behövs med fokus på individens bästa varför du har god förmåga att samarbeta och ta ett gemensamt ansvar. I ditt dagliga arbete bemöter du omsorgstagare, anhöriga och kollegor på ett respektfullt och professionellt sätt. Du har god servicekänsla och kommunikationsförmåga samt är lyhörd för individens behov och mån om att ge ett kvalitativt och rådgivande möte med våra medborgare. Det är bra om du är flexibel i ditt sätt att tänka för att lättare kunna ta dig an oförutsedda förändringar.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Publiceringsdatum2025-12-18
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Arbetstid flex kl 8-17.
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/805".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Myndigheten
Jens Westerlund 0451-267419
9653107