Arbetsterapeut till korttidsboende
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2026-02-10
Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avd HS ÄLN i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Nu söker vi en legitimerad arbetsterapeut till Svartbäcksgårdens korttidsboende. Vill du ha ett varierande arbete där du får jobba både självständigt och i ett större team? Vi satsar på din kompetensutveckling och bidrar tillsammans till en trygg och kvalitativ vård. Låter detta som en roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Svartbäcksgården är ett korttidsboende med 58 vårdplatser. Vi arbetar personcentrerat och patienternas hälso- och sjukvårdsbehov varierar. Våra patienter kommer oftast från sjukhuset men ibland från hemmet. Vi fokuserar på att skapa en god och trygg omvårdnad utifrån brukarens behov. Vi tror på ett lärande arbetsklimat och avsätter tid för din professionella utveckling.?
Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att med brukaren i centrum bidra med din kompetens, kunnande och engagemang. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbete med dina kollegor. Din roll kommer att innebära arbete med varierande arbetsuppgifter inom ditt område.
Du kommer att ingå i ett team med flera arbetsterapeuter, och ha ett tätt samarbete med det övriga vårdteamet bestående av fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor.
Arbetstiden är förlagd på vardagar 08.00-16.30. Inom Uppsala kommun erbjuds du möjligheten att arbeta utifrån tillitsbaserad ramtid.
I dina arbetsuppgifter ingår:
• Genomföra egna bedömningar av ADL, förflyttningsmöjligheter och behov av hjälpmedel
• Delta i vårdplanering och ta ansvar för förskrivning och utprovning av hjälpmedel
Kvalifikationer
Krav:
• Du är legitimerad arbetsterapeut
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• God dokumentations- och datorvana
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med äldre personer och åldrandets sjukdomar
Du anpassar dig lätt till förändrade omständigheter och ser möjligheter när andra ser hinder. Du arbetar målinriktat där fokus på resultat styr dina prioriteringar och din planering. När målen ändras kan du snabbt anpassa dig och fokusera på rätt arbetsuppgifter.
Samarbete är en styrka hos dig. Du möter andra med lyhördhet, kommunicerar tydligt och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Beslut fattar du även vid begränsad information eller utmanande situationer. Under tidspress visar du gott omdöme och bidrar med ett tryggt förhållningssätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta verksamhetschef Emil Mattsson, 018-726 0309
Facklig företrädare: Sveriges Arbetsterapeuter, Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 37 71
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303577". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN Kontakt
Verksamhetschef
Emil Mattsson 018-726 03 09 Jobbnummer
9734928