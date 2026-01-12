Arbetsterapeut till Kommunrehab
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Vård, stöd och utredning / Sjukgymnastjobb / Vänersborg Visa alla sjukgymnastjobb i Vänersborg
2026-01-12
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Vård, stöd och utredning i Vänersborg Publiceringsdatum2026-01-12Beskrivning
Kommunrehab i Vänersborg är en enhet som bedriver rehabilitering och habilitering inom det kommunala primärvårdsansvaret.
Hos oss arbetar cirka 26 arbetsterapeuter och fysioterapeuter, en rehabassistent och en administratör i en stimulerande arbetsmiljö med stark gemenskap och gott samarbete.
Vi har ett meningsfullt uppdrag där arbetet är både utmanande och utvecklande. I Vänersborgs kommun satsar vi på en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Som en del i detta erbjuder vi förtroendetid, vilket innebär att 12,5 procent av din arbetstid avsätts för återhämtning, reflektion och kompetensutveckling.
Hos oss får du stor möjlighet att påverka både ditt arbete och din arbetstid. Vi erbjuder även ett generöst flextidsavtal som bidrar till balans mellan arbete och privatliv.
För oss är det viktigt att göra skillnad - för individen, verksamheten och samhället.
Bli en av oss. Hör gärna av dig så berättar vi mer. Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut inom kommunal verksamhet arbetar du med att stödja individers självständighet och delaktighet i vardagen. Arbetet är varierat och sker i nära samverkan med den enskilde, anhöriga och andra yrkesprofessioner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Bedöma aktivitetsförmåga och behov av insatser i ordinärt boende och särskilt boende Planera, genomföra och följa upp arbetsterapeutiska insatser utifrån gällande lagstiftning Förskriva, prova ut och följa upp hjälpmedel samt göra bostadsanpassningar Handleda och instruera omsorgspersonal i arbetssätt, hjälpmedel och ergonomi Arbeta med rehabiliterande och förebyggande insatser för att främja självständighet Dokumentera enligt gällande rutiner och journalsystem Delta i tvärprofessionellt samarbete med exempelvis fysioterapeuter, sjuksköterskor och biståndshandläggare Medverka i vårdplaneringar och samordnad individuell plan (SIP)
Arbetet präglas av ett personcentrerat förhållningssätt och ett stort eget ansvar, där du har möjlighet att planera och strukturera ditt arbete självständigt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som har ett genuint intresse för att arbeta med äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Du har erfarenhet från liknande verksamhet, vilket är ett krav, och det är meriterande om du har arbetat inom kommunal verksamhet.
Du har en positiv och respektfull människosyn och arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt, där individens behov, delaktighet och självständighet står i fokus. Du är självständig, strukturerad och flexibel, med god förmåga att prioritera arbetsuppgifter och arbeta effektivt, även när arbetstempot periodvis är högt.
Vi ser gärna att du har ett utvecklingsinriktat arbetssätt och erfarenhet av att bidra till eller driva förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten. Du trivs med samarbete i tvärprofessionella team och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
B-körkort är ett krav.
Inför anställning krävs att du kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret enligt gällande regler inom Socialförvaltningens verksamheter.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Vård, stöd och utredning Kontakt
Kaisa Wea, Enhetschef 0521-721393 Jobbnummer
9677535