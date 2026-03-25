Arbetsterapeut till Järfälla Rehab
Vi söker dig som vill vara en del i en arbetsgrupp där gemenskap, engagemang och patientens fokus präglar vardagen.Publiceringsdatum2026-03-25Om företaget
Järfälla Rehab är en del av Rehab Nordväst som erbjuder primärvårdsrehabilitering i kommunerna Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands Bro och Märsta-Sigtuna i Region Stockholms regi.
På vår enhet i Järfälla arbetar 36 personer fördelat på hemrehab och mottagning. Vi finns i trevliga lokaler på Jakobsbergs sjukhus, gångavstånd från Jakobsbergs station, ca 15 minuter från Stockholm Odenplan.
Våra närmaste vårdgrannar är Jakobsbergs Universitetsvårdcentral, med ansvar för forskning och utveckling inom primärvården, samt Akademiskt Primärvårdscentrum som är primärvårdens stöd för forskning, utbildning och utvecklingsarbete. Du kan läsa mer om oss på Järfälla rehab
Hos oss får du:
Ett stimulerande och varierat arbete med stort eget ansvar
En arbetsmiljö präglad av samarbete, utveckling och arbetsglädje
Introduktionsprogram med mentor och möjlighet till kompetensutveckling
Ett meningsfullt arbete där du ser resultatet av din insats - varje dag
Flextid och generöst friskvårdsbidrag
Fri sjukvård inom primärvården
En arbetsplats som värnar om balans mellan arbete och privatliv
Läs mer om våra Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdeArbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att:
Arbeta med patienter i alla åldrar och med varierande diagnoser
Arbete på mottagning och i patientens hem
Utföra bedömning av tex aktivitetsförmåga, arbetsförmåga och kognitiv svikt
Prova ut hjälpmedel och ge information till patienter, anhöriga och personal
Rehabilitering av händer
Arbeta både självständigt och i team med andra professioner
Hålla i gruppbehandlingar och individuella insatser
Handleda studenterKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
B-körkort
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande:
Erfarenhet av handrehabilitering
Erfarenhet från primärvård, hemrehabilitering eller slutenvård
Kunskap i journalsystemet Take Care och beställningsportalen
Magister- eller masterexamenDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har ett gott bemötande, är kommunikativ, har en god samarbetsförmåga, är ansvarsfull, tar initiativ och ser möjligheter i förändringar. Du behöver vara bekväm med att arbeta i olika hemmiljöer (inkl. husdjur och röklukt)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erbjuder goda möjligheter att växa i din yrkesroll. Du arbetar mot ett ekonomiskt årsmål och ser det som en positiv utmaning att planera ditt arbete utifrån verksamhetens behov.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid 40h/vecka, dagtid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Övrig information
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) tillämpar friskhetsintyg och registerkontroll innan anställning. Regler för piercing gäller för att motverka spridning av MRSA.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2229".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016)
För detta jobb krävs körkort.
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab Nordväst
Hanna Beskow, Enhetschef 08-12345603
