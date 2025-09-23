Arbetsterapeut till Järfälla kommun
2025-09-23
Vår hälso- och sjukvårdsenhet söker nu en arbetsterapeut som brinner för personer med utökat behov och deras möjlighet att känna sig autonoma, självständiga och delaktiga. Är det du?
Järfälla kommun har valt att samorganisera all legitimerad personal som arbetar inom äldre och funktionshinder i en och samma enhet: Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE). Du kommer att ha din anställning på HSE och din arbetsdag kommer vara förlagd på antingen ett eller två av vård-och omsorgsboenden i kommunen.
Hälso- och sjukvårdsenheten består av en härlig arbetsgrupp med hög kompetens som arbetar tillsammans med arbetsglädje, ansvarskänsla och prestigelöshet. Vi hjälps åt att föra hälso- och sjukvården och arbetsterapin framåt. Med gemensamma träffar inom rehabgruppen ser vi till att ta del av varandras kunskaper och skapar en bra samhörighet.
Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
I rollen som arbetsterapeut hos oss arbetar du ihop med fysioterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal på boendena. Tillsammans arbetar vi för att skapa en god livskvalitet för de äldre och ser till att sätta guldkant på deras tillvaro. Fokus ligger på att utveckla teamarbetet, kvalitetssäkra hälso- och sjukvårdsprocesser och arbeta med kompetenshöjning i verksamheterna.
Som arbetsterapeut hittar du tillsammans med de boende de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* ADL-bedömning.
* Funktionsbedömning.
* Handledning till omsorgspersonal.
* Förskrivning/utprovning av hjälpmedel.
* Dokumentation i journal.
* Förflyttningsutbildning för personal.
* Stöd/handledning kring området kognition, kommunikation och miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för autonomi för personer med utökat behov. Du är legitimerad arbetsterapeut med minst två års yrkeserfarenhet. Vi vill att du ska ha arbetat inom äldreomsorgen tidigare, gärna med demens. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och är tydlig i din kommunikation. Vidare har du mycket goda datorkunskaper och gärna ett stort intresse för kognition- och kommunikationsområdet.
Arbetet förutsätter att du är trygg och stabil, har god samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Det är viktigt att du trivs med att vara självgående och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är positiv, engagerad och ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver!
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen in med en ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på länken nedan.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
