Arbetsterapeut till HSV Sydost

Vi behöver tillfälligt stärka upp vår personalgrupp med två vikarierande arbetsterapeuter. Är du flexibel och tycker om att samarbeta i team så kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Hos oss kommer du som ny arbetsterapeut att få många härliga kollegor som har olika professioner och erfarenheter. Totalt är det drygt 30 medarbetare bestående av arbetsterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar med hälso- och sjukvård i hemmet. Tack vare ett gott kollegialt stöd kommer du att få en stor möjlighet att utvecklas i din roll som arbetsterapeut.
Det vi önskar av dig är att du har ett gott bemötande och bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi arbetar med både regional och kommunal primärvård där vi samarbetar med både kommunala och privata utförare av hemtjänst och boendestöd. Som arbetsterapeut i hemsjukvården gör du hembesök med syfte att utreda behov av arbetsterapi för att bibehålla eller förbättra förmågor i vardagens aktiviteter.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utreda behov av arbetsterapi enligt arbetsterapiprocessen
• planera, genomföra och utvärdera rehabiliteringsåtgärder (förutom aktivitetsträning kan det handla om att utreda och anpassa den enskildes fysiska och sociala miljö eller utprovning av hjälpmedel utifrån förskrivningsprocessen)
• samverka med andra professioner och närstående för att skapa individuella vårdplaner som dokumenteras
• utbilda, informera och handleda studenter samt övriga professioner
Om arbetsplatsen
Hemsjukvården Sydost sträcker sig över ett större geografiskt område i både landsbygdsmiljö och de centrala delarna av Örebro. Enheten har drygt 30 medarbetare varav 13 arbetsterapeuter. Övriga är sjuksköterskor och undersköterskor. Vill du bli en del av vår arbetsterapeutgrupp som strävar efter att samarbeta för att erbjuda patienterna rehabilitering efter behov?
Hemsjukvården är organiserat inom Socialförvaltningens område Vård och omsorg. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja människor att leva ett hälsosamt liv och kunna fortsätta delta i samhällslivet på sina villkor.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som arbetsterapeut är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Du kommer att ha mycket kontakt med patienter, anhöriga och personal vilket förutsätter att du är tydlig i din kommunikation, och att du har ett gott bemötande som gör att du skapar förtroendefulla relationer. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med patienter och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad arbetsterapeut
• B-körkort
• kunna cykla
Meriterande:
• B-körkort för manuell växellåda
• erfarenhet av kommunal hemsjukvård
• erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystemen Lifecare HSL och SP samt WebsesamTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Antal tjänster: 2
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde vikariat 1: omgående - tom 15 augusti 2026
Tillträde vikariat 2: 15 mars - tom 15 januari 2027
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 22 februari, urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9729115