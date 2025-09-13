Arbetsterapeut till hemsjukvården, Deltid
FM Care söker nu en legitimerad arbetsterapeut till hemvården.
Arbetet innebär hembesök där du gör arbetsterapeutiska bedömningar och åtgärder för våra kunder.
Dessutom ingår handledning, instruktion och information till våra undersköterskor / vårdbiträden samt anhöriga och kund.
VEM ÄR DU?
Du är intresserad av arbetet med äldre och funktions nedsatta och vill vara med att utveckla vår verksamhet.
I uppdraget är du självständig och ansvarsfull och tar dig an dina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Vidare är du noggrann, lösningsfokuserad och ser hur du ska planera dina arbetsuppgifter för att säkerställa bästa tänkbara kvalitet i det arbete du utför. Vidare är du delaktig i att främja en positiv arbetsmiljö inom arbetsgruppen.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att möta, bemöta, kommunicera och skapa trygghet för våra kunder.
Du behöver ha B-körkort och tala god Svenska i tal och skrift.
Kunna arbeta i våra olika datasystem;
Epsilon
SignIt
Pulsen combine
Cosmic
Phoniro
Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer genomförs löpande under ansökningstiden.
