Arbetsterapeut till hemsjukvården, Deltid
2025-10-22
Om verksamheten
FM Care erbjuder hemsjukvård och hemtjänst i ordinärt boende. Vårt team består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som tillsammans ger kvalificerad vård och rehabilitering i hemmet.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut ansvarar du för bedömning, planering och genomförande av arbetsterapeutiska insatser. Du:
Utreder och bedömer behov av hjälpmedel samt förskriver och provar ut dem
Genomför ADL-bedömningar och planerar rehabiliterande insatser
Handleder och utbildar omvårdnadspersonal i förflyttningar, hjälpmedel och dagliga aktiviteter
Ansvarar för dokumentation och uppföljning enligt gällande rutinerKvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
God samarbetsförmåga, lyhört och lösningsfokuserat arbetssätt
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Erfarenhet av hemsjukvård liknande verksamhet är meriterande
B-körkort krävs
Kunna arbeta i våra olika datasystem;
Epsilon
SignIt
Pulsen combine
Cosmic
PhoniroÖvrig information
Bifoga CV med din ansökan. Intervjuer sker löpande.
Urval och intervjuer genomförs löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: bemanning@fmcare.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsterapeut". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FM care AB
(org.nr 559086-5977), https://fmcare.se
Ånghammargatan 12 (visa karta
)
721 33 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FM Care Kontakt
Fassil Mammo bemanning@fmcare.se Jobbnummer
9570070