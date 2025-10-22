Arbetsterapeut till hemsjukvården, Deltid

FM care AB / Sjukgymnastjobb / Västerås
2025-10-22


Om verksamheten
FM Care erbjuder hemsjukvård och hemtjänst i ordinärt boende. Vårt team består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som tillsammans ger kvalificerad vård och rehabilitering i hemmet.

2025-10-22

Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut ansvarar du för bedömning, planering och genomförande av arbetsterapeutiska insatser. Du:
Utreder och bedömer behov av hjälpmedel samt förskriver och provar ut dem
Genomför ADL-bedömningar och planerar rehabiliterande insatser
Handleder och utbildar omvårdnadspersonal i förflyttningar, hjälpmedel och dagliga aktiviteter
Ansvarar för dokumentation och uppföljning enligt gällande rutiner

Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
God samarbetsförmåga, lyhört och lösningsfokuserat arbetssätt
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Erfarenhet av hemsjukvård liknande verksamhet är meriterande
B-körkort krävs

Kunna arbeta i våra olika datasystem;
Epsilon
SignIt
Pulsen combine
Cosmic
Phoniro

Övrig information
Bifoga CV med din ansökan. Intervjuer sker löpande.
Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer genomförs löpande under ansökningstiden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: bemanning@fmcare.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsterapeut".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
FM care AB (org.nr 559086-5977), https://fmcare.se
Ånghammargatan 12 (visa karta)
721 33  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
FM Care

Kontakt
Fassil Mammo
bemanning@fmcare.se

Jobbnummer
9570070

