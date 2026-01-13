Arbetsterapeut till hemsjukvården
2026-01-13
Vill du ha ett jobb som är viktigt på riktigt? Vi söker nu en arbetsterapeut till vårt team inom ordinärt boende.
Här får du möjlighet att arbeta med tidig rehabilitering, personcentrerad vård och att bidra till en trygg och säker hemgång från slutenvården.
Du blir en del av ett engagerat team med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och omvårdnadspersonal. Tillsammans arbetar vi nära omsorgstagaren med fokus på samarbete och helhetssyn.
Hur stöttar vi dig? Vi erbjuder en gedigen introduktion som anpassas efter dina behov som nyanställd. Du får tillgång till mentorer som fungerar både som utbildare och bollplank, nära handledarskap på kontoret samt kontinuerlig kompetensutveckling som stärker dig i din yrkesroll.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du förebyggande, aktivitetsbevarande och aktivitetshöjande. Dina närmsta kollegor är arbetsterapeuter och fysioterapeuter, vilket bidrar till en holistisk syn på människans aktivitets- och funktionsförmåga.
Du vidtar egna åtgärder där det ingår att skapa strategier, utföra träning i aktivitet, alternativt ordinerar utförandet av utvalda åtgärder och förskriva hjälpmedel. En annan del av arbetet är att utreda behov av förändringar i den fysiska miljön.
Du bidrar aktivt med handledning, rådgivning och stöd, både i enskilda patientärenden och till kollegor, anhöriga och andra yrkesgrupper. Tillsammans med teamet skapar du trygghet och kvalitet i varje insats. Hos oss har du stora möjligheter att själv planera din arbetsdag!
Vill du läsa mer om hur det kan vara att arbeta som arbetsterapeut i Karlstads kommun? https://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/vard--och-omsorgsforvaltningen/kimKvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal- och/eller Regionens verksamhet.
Du stimuleras av möten med människor och ger alltid ett professionellt bemötande enligt vår värdegrund. Då merparten av din arbetstid är förlagd i omsorgstagarens hem är du självständig, har lätt för att kommunicera, är flexibel och samarbetsinriktad. Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet.
För att besöka patienterna behöver du B-körkort och kunna cykla.
Vårt erbjudande
Vi tillämpar individuell lönesättning och anställningsvillkor enligt kollektivavtal. Du har som anställd i koncernen Karlstads kommun även en rad förmåner som du kan läsa mer om https://karlstad.se/jobba-hos-oss/karlstads-kommun-som-arbetsgivare/formaner
Är du hitflyttande hjälper vi till med flyttstöd. Nedan kan du också se vad Karlstad som stad har att erbjuda.
Vi påbörjar tillsättning av tjänsten under annonseringens gång, så vänta inte med din ansökan! Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Tveka inte att kontakta oss.
Innan erbjudande om anställning begär vi enligt vår policy att få se utdrag ur Polisens belastningsregister.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Vård- och omsorgsförvaltningen, Hälso- och sjukvård, Hemrehab
