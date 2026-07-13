Arbetsterapeut till Hemmet för Gamla
Stockholms kommun / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-07-13
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Hemmet för gamla är ett vård- och omsorgsboende för äldre över 65 år. Byggnaden är belägen på en naturskön tomt med tillgång till en stor fin park som ger möjlighet till promenader och utevistelse för våra boende. Ett flertal bussförbindelser samt tunnelbana finns i närheten.
Verksamheten omfattar två enheter, en med inriktning demens och en med somatik, totalt 63 lägenheter. Här arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Läkare besöker boendet en gång i veckan.
Vi erbjuder
Kom till oss och arbeta som arbetsterapeut i vår verksamhet. Ditt arbete gör skillnad för de som bor hos oss och som behöver omvårdnad.
Din roll
Arbetsuppgifterna består av sedvanliga arbetsterapeutuppgifter på ett vård- och omsorgsboende. Du fokuserar på våra boendes aktiviteter i det dagliga livet med målet att de ska kunna utnyttja sina egna förmågor. Du ska göra bedömningar och arbetar från vårdprocessen vilket innebär att bedöma, besluta om, genomföra, följa upp samt utvärdera insatser/åtgärder. Du arbetar med att anpassa vardagsmiljön samt att prova ut, justera och förskriva olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel. Du motiverar och stödjer boende i att utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor.
Du utbildar och handleder personal i rehabiliterade insatser och förhållningssätt, ergonomi samt förflyttningsteknik. Boende har tillgång till ett gym där du i nära samarbete med sjukgymnast ansvarar och utför träning tillsammans med boende. Du kommer att samarbeta med sjukgymnast, sjuksköterska och omvårdnadspersonal genom teammöten, vårdplaneringar etc. Arbetet innebär även kontakt med närstående.
Din kompetens och erfarenhet
Du är legitimerad arbetsterapeut, gärna med erfarenhet från äldreomsorg. Du har förskrivningsrätt eller diplom från socialstyrelsens webbaserade förskrivningsutbildning. Du har kunskaper om hjälpmedel och förskrivningsprocessen. Du har datorvana i Officepaketet och erfarenhet av dokumentation gärna i VODOK enligt ICF. Som person är du strukturerad, noggrann och självständig med god samarbetsförmåga. Du har även en god muntlig kommunikation. Du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt med ett helhetsperspektiv. Du har en öppenhet inför förbättringar, och vill gärna bidra till vårt gemensamma utvecklings- och kvalitetsarbete med utgångspunkt i verksamhetens och stadens mål. I gengäld erbjuder vi dig stora möjligheter till kompetensutveckling.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Avdelningen är HBTQi certifierad och fler verksamheter diplomeras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Björkhagsplan 6 (visa karta
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121 17 JOHANNESHOV Arbetsplats
Stockholms Stad, Skarpnäck SDF, Äldreomsorg , Hemmet för gamla Jobbnummer
10000480