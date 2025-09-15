Arbetsterapeut till HC Sollentuna barn
Habiliteringscenter Sollentuna barn är en specialistmottagning i öppenvården som tillhör verksamheten Habilitering & Hälsa inom Region Stockholm.
Vi erbjuder insatser till barn mellan 0-17 år med varaktiga funktionsnedsättningar som exempelvis autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning.
Arbetet bedrivs i tvärprofessionella team tillsammans med kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut och specialpedagog. På mottagningen arbetar totalt sju arbetsterapeuter. Vårt upptagningsområde är nordvästra länet med kommunerna Järfälla, Solna, Sollentuna, Upplands-Väsby, Sigtuna och Upplands-Bro. Vår mottagning ligger i nybyggda lokaler i Färgskrapan i centrala Sollentuna med närhet till pendeltåg, bussar, restauranger och affärer.Om tjänsten
Vi söker nu en arbetsterapeut till vårt autismteam. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 5-17 år med autism och deras nätverk Som arbetsterapeut inom habiliteringen får du ett självständigt, omväxlande och mycket stimulerande arbete. Arbetsuppgifterna består av ett brett spektrum av arbetsterapeutiska insatser. Din roll består av att sprida kunskap till föräldrar och nätverk om stöd för att patienten ska klara sina aktiviteter i det dagliga livet. I arbetet ingår bl a funktionsbedömningar, kartläggningar, förskrivningar och uppföljningar av hjälpmedel för exempelvis kognitivt stöd, råd och stöd om bostadsanpassning eller om struktur i vardagen. Arbetet sker ofta i nära samverkan med teamkollegor i andra professioner men även med de andra arbetsterapeuterna i teamet. Insatser kan ges både individuellt och i gruppform. Våra patienter har ofta komplexa behov där samverkan krävs, inte bara i teamet, utan med vårdgrannar, kommunal verksamhet och andra myndigheter. Arbetsuppgifterna är varierande och ställer krav på flexibilitet. Arbetet sker främst på mottagningen men ibland även i patientens närmiljö.
Om dig:
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och gärna har erfarenhet och intresse av arbete med barn med olika funktionsnedsättningar och dess nätverk. Det är meriterande om du har erfarenhet av habilitering eller annat arbete med personer med funktionsnedsättning inom hälso- och sjukvården. Du tycker om och har förmåga att självständigt planera och utföra ditt arbete. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift och förmåga att arbeta i digitala vårdadministrativa system. Vi ser gärna att du har körkort då arbetet kan innebära resor inom våra 6 upptagningskommuner
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Heltid, tillsvidare anställning med start 251101 eller enligt överenskommelse.
Kontakta gärna:
Enhetschef Anna Ågren 08-123 359 40
Arbetsterapeut Julia Karmitsa 08-123 358 99
Arbetsterapeut Helena Edstam 08-123 358 69
Arbetsterapeuterna Martin Johansson 08-12335646
Sveriges arbetsterapeuter: Kersti Sköld kersti.skold@sll.se
08-123 351 21
Hos oss får du:
• Ett variationsrikt arbete uppskattat av både patienter och deras anhöriga
• En god gemenskap i tvärprofessionellt teamarbete som ger dig yrkesmässig utveckling
• Kollegial handledning samt yrkesmässigt utvecklingsarbete
• God kompetensutveckling genom vår interna personalutbildning
• Fri hälso- och sjukvård
• Ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid
• Flexibel arbetstid
• Extra ersättning vid föräldraledighet.
Övrig information:
Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län. Vi samverkar med nätverk så som familjer, personal och andra vårdgivare för att skapa större delaktighet i samhällslivet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
