Arbetsterapeut till Habiliteringscentrum
Är du arbetsterapeut och söker ett arbete som är utmanande, omväxlande och meningsfullt? Då kanske det här är arbetet för dig. I tätt samarbete med kollegor på Habiliteringscentrum får du möjlighet att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar att leva ett bra liv.
Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut i ett av Autismenhetens barnteam är du en del av vårt tvärprofessionella team med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Teamet består även av kuratorer, psykologer samt specialpedagog. Vid behov finns även logoped, fysioterapeut samt dietist som en naturlig del av teamet. Vi har ett nära och gott samarbete och tillsammans utarbetar vi förslag till åtgärder som kan minska svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet.
Du deltar i samordning av teamets insatser samt i planeringen för våra patienter. Vårt arbetssätt är nätverksinriktat och sker ofta i samverkan med vårdgrannar och myndigheter såsom exempelvis psykiatri och kommunala verksamheter.
Om arbetsplatsen
Habiliteringscentrum är en specialistverksamhet som erbjuder stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, autism eller medfödda, omfattande och bestående rörelsenedsättningar. Till vuxna med förvärvad hjärnskada erbjuds stöd kring kommunikation och kognition. Inom Habiliteringscentrum finns cirka 150 medarbetare fördelade mellan våra enheter i Västerås, Köping och Fagersta.
Vi arbetar för att föräldrar ska få kunskap om autism och förståelse för hur barnet fungerar utifrån sin diagnos. En viktig del av arbetet innebär därför att ge handledning och utbildning till familj, nätverk och personalgrupper. Patientbesöken genomförs på mottagningen, digitalt eller i hemmet. Vi lär ut sätt och strategier till föräldrar så barnet får möjlighet att utveckla färdigheter som till exempel kommunikation, socialt samspel samt andra olika färdigheter för att vardagen ska fungera. Att ge stöd som också främjar barnets delaktighet, självständighet och vuxenblivande är självklart i patientarbetet.
I uppdraget ingår även att göra kartläggningar och bedömningar vid bostadsanpassningar och hjälpmedelsförskrivning. Vi arbetar med ett stort barnfokus för att anpassa kommunikationen och bemötandet till barnets utvecklingsnivå.
För att trivas hos oss är det bra om du tycker det är roligt att vara delaktig i utvecklingsfrågor, då teamet har stort fokus på verksamhetsutveckling. Att arbeta med ständiga förbättringar är en naturlig del i det dagliga arbetet.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Arbetsterapeut, gärna med erfarenhet inom yrket. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande Habiliteringen är det meriterande.
Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Kunskap i journalsystemet Cosmic är meriterande.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Vi ser att du behöver samarbeta bra med andra såväl som att du på egen hand kan strukturera upp och utföra arbetsuppgifter. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar och har en god förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt med andra. Det är viktigt att du har en god förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, VästeråsSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 oktober 2025
Vänta inte med att skicka in din ansökan då intervjuer kan komma att ske löpande
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Region Västmanland (@regionvastmanland) * Foton och videor på Instagram
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
