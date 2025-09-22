Arbetsterapeut till Habiliteringen i Köping
Är du utbildad arbetsterapeut och vill skapa goda förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar? Hos oss får du möjlighet att ge insatser till barn, ungdomar och vuxna i syfte att underlätta deras vardag och främja goda levnadsförhållanden. Arbetet är flexibelt och varierat samtidigt som du bygger långsiktiga relationer.
Låter det intressant? Då kanske det är dig vi söker!Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som arbetsterapeut på Habiliteringen i Köping kommer du att vara en av fem arbetsterapeuter i våra två team. Du samarbetar även nära andra professioner inom teamen som består av fysioterapeuter, logopeder, kuratorer, specialpedagoger, psykologer och dietist. Insatser ges både individuellt och i grupp, där vi ser den samlade yrkeskompetensen runt patienten som styrkan för bästa möjliga behandling.
I arbetet i våra team ingår det att ge insatser till våra patienter med målsättningen att underlätta deras levnadsförhållanden. Som arbetsterapeut hjälper du patienten genom att anpassa vardagssituationer utifrån olika funktionsnedsättningar och individuella behov. Du ger förslag på strategier som förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitetsförmåga eller ökar självständigheten i det dagliga livet. Du arbetar även med kartläggning och insatser kring förflyttning, sittande och sömn. I arbetsuppgifterna ingår journalföring och förskrivning av hjälpmedel. Det här är en tjänst för dig som söker ett självständigt och varierat arbete där du får utvecklas genom ett patientcentrerat förhållningssätt och med det tvärprofessionella arbetssättet som bas.
En stor del av arbetet innebär att ge handledning och utbildning till familj, nätverk och personalgrupper. Vi ger insatser både på mottagningen och där patienten befinner sig i sin vardagsmiljö som exempelvis i hemmet, förskola, skolan och arbetet. Samverkan med andra aktörer som finns runt våra patienter är därför en viktig del av arbetet.
Om arbetsplatsen
Habiliteringen är en specialistverksamhet inom regionen som ger stöd, råd och behandling till personer med funktionsnedsättningar inom områdena intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsenedsättning, synnedsättning och förvärvad hjärnskada. Vi på Habiliteringen i Köping arbetar inom samtliga områden förutom synnedsättning, och får på så sett en bred kunskap och erfarenhet.
På mottagningen är vi cirka 25 medarbetare fördelat på olika professioner i ett barnteam och ett vuxenteam. Vi har två enhetschefer som delar på ledarskapet, vilket gör att de ofta finns tillgängliga för oss i vår vardag. Vi har även ett administrativt team som stöttar mottagningen i det administrativa arbetet. Vi trivs och arbetar bra i funktionella och trevliga lokaler som är väl anpassade till vår verksamhet. Hos oss värnar vi om det tvärprofessionella samarbetet, vilket är av största betydelse för utveckling av verksamheten med patienten i fokus.
Habiliteringen Köping ligger på Västmanlands sjukhus i Köping och endast tre minuters promenad från järnvägsstationen. Köping är beläget vid Mälarens västra strand med nära pendlingsavstånd från övriga städer i Mälardalen samt Örebro.
Vi erbjuder Dig:
• Ett flexibelt och varierat arbete på en arbetsplats med gott arbetsklimat
• Ett bra introduktionsprogram för att du ska bli trygg i din roll hos oss
• Tillgång till en teammentor på arbetsplatsen men också en mentor inom din profession
• Professionsträffar två gånger per termin tillsammans med andra arbetsterapeuter inom Habiliteringen i Västmanland
• Möjlighet till egen kompetensutveckling
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka hospitering eller ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Du får möjlighet att se våra lokaler, träffa våra medarbetare och få en inblick i vårt arbete. Se kontaktuppgifter längre ner i annonsen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Har du tidigare arbetat som arbetsterapeut är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är ny i din yrkesroll. Det är meriterande om du har utbildning inom AKK (alternativt kompletterande kommunikation). Har du även erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning ser vi det som en fördel. Du har goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten.
För att trivas i rollen ser vi att du är en trygg och stabil person. Du tar ansvar för ditt arbete genom att strukturera och planera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. För att hjälpa patienten på bästa sätt ser vi att du är kreativ och tar egna initiativ för att hitta lösningar. Du är tydlig och pedagogisk när du förmedlar ditt budskap till andra. Du har en god samarbetsförmåga, där du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande med andra människor. Vi ser gärna att du gillar att arbeta tvärprofessionellt och utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt.
Anställningsvillkor
Vi söker 2 arbetsterapeuter för tillsvidareanställning. Heltid, dagtid. B-körkort. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 oktober 2025.
Intervjuer är planerade att ske digitalt via Microsoft Teams v. 43-44.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Region Västmanland (@regionvastmanland) * Foton och videor på Instagram
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
