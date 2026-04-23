Arbetsterapeut till Elgströmska huset
2026-04-23
Drivs du av utvecklingsarbete och har ett genuint engagemang för våra äldre? Är du en arbetsterapeut som vill jobba för en ännu högre kvalitet och säkerhet av hälso- och sjukvården och rehabiliteringen för våra hyresgäster? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Din tjänst kommer utgå från arbete på Elgströmska huset, som tillhör område Väster 1. Hit hör även Löwenhjelmska-, och Adrianska huset.
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du i team med ytterligare en arbetsterapeut, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschefer på boendena. Du är rehabiliteringsansvarig och skapar viktiga förutsättningar för våra hyresgäster att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt. Detta gör du genom bland annat rehabilitering, aktivitetsbedömning/träning och hjälpmedelsförskrivning. Vi har nyligen startat upp nätverksträffar för arbetsterapeuter i område Väster 1 för att öka utbytet i professionsfrågor.
Hos oss arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet, och ser gärna att du är en del av detta arbete!
Exempel på arbetsuppgifter:
utreda behov av arbetsterapi enligt arbetsterapiprocessen
planera, genomföra och följa upp rehabiliteringsåtgärder
utbilda, informera och handleda övriga professioner samt studenter
ha en ledande roll på teamträffar
vara drivande i arbetet med individuella och gemensamma aktiviteter
ha kontakt med och ge stöd till anhöriga och närstående
samverka med andra professioner för att skapa individuella vårdplaner
dokumentera i olika kvalitetsregister och verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Elgströmska huset är ett boende med inriktning demens. Vi har 79 platser där 9 platser för personer med BPSD-problematik och 20 är korttidsplatser. Hos oss har vi stort fokus på personcentrerad vård. Elgströmska huset ligger inom område Väster 1, där även Löwenhjelmska -, samt Adrianska huset ingår, i den natursköna delen av Mellringe, med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter. Husen ligger i ett gammalt sjukhusområde på gångavstånd från varandra vilket ger goda möjligheter till samarbete mellan husen.
Som arbetsterapeut kommer du ingå i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HS). Alla arbetsterapeuter och sjuksköterskor inom kommunens särskilda boenden arbetar under en och samma organisation för att på så vis kan vi skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser. För dig som arbetsterapeut innebär det även att du får en chef som i grunden är legitimerad och därmed är väl insatt i de frågor du står inför i arbetet.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på https://www.orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som arbetsterapeut är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Du kommer att ha mycket kontakt med patienter, anhöriga och personal vilket förutsätter att du är tydlig i din kommunikation, och att du har ett gott bemötande som gör att du skapar förtroendefulla relationer. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med patienter och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
legitimerad arbetsterapeut
B-körkort
Meriterande:
erfarenhet av arbete som arbetsterapeut
erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiv svikt
erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystemTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 7 maj. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Voo 783/2026".
Arbetsgivare Örebro kommun
https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Kontakt
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Frida Brohmé 019 - 21 48 08
9872216