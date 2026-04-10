Arbetsterapeut till Dysmeli- och armprotescentrum
2026-04-10
Dysmeli- och armprotescentrum i Örebro är ett nationellt kunskapscenter med hög kompetens både inom forskning och inom behandlling av personer med dysmeli eller med förvärvade amputationer av hand/arm. Sedan 1 september 2025 är vi en av fyra enheter i Sverige som innehar tillstånd att bedriva vård vid dysmeli inom ramen för Nationell högspecialiserad vård (NHV).
Vi finns i moderna lokaler i V-huset vid Universitetssjukhuset i Örebro. Dysmeli- och armprotescentrum har mottagningsverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna. En stor del av våra patienter remitteras från andra regioner i landet. Vi arbetar i tvärprofessionella team med arbetsterapeut sjukgymnast, ortopedingenjör, ortopedtekniker, barnläkare, handkrirurg och ortopedläkare utifrån ett patientcentrerat arbetssätt. Våra behandlingsinsatser varierar utifrån behov av information och omhändertagande. Exempelvis erbjuds kirurgi, ortosbehandling, hjälpmedelsutprovning, protesbehandling och träning. En viktig del av verksamheten utgörs av forskning, utbildning och samverkan, nationellt och internationellt.
Organisatoriskt och lokalmässigt är Dysmeli- och armprotescentrum en del av Ortopedteknik som hör till verksamhetsområde Habilitering och hjälpmedel. På Ortopedteknik arbetar ca 35 medarbetare med olika professioner, administratörer, arbetsterapeuter, forskare, fysioterapeuter, ortopedingenjörer och ortopedtekniker.
Nu söker vi en arbetsterapeut till Dysmeli- och armprotescentrums barnteam/handteam och benteam. Vid enheten finns tre arbetsterapeuttjänster, som för närvarande utgörs av fyra personer, med ansvar för de olika behandlingsteamen; handdysmeliteamet, armdysmeliteamet för barn, bendysmeliteamet, och vuxenteamet för dysmeli/armamputation. Förutom att ansvara för planering av teammottagningar kommer du att arbeta med behovsanalyser, aktivitets- och funktionsbedömningar, ortostillverkning, hjälpmedelsutprovning, träning av åldersrelaterade aktiviteter med barn och ungdomar både individuallt och i grupp, ofta i nära samarbete med andra i teamet, exempelvis fysioterapeut och ortopedingenjör. En del av arbetet innebär också konsultation och handledning till föräldrar, närstående eller behandlare i patientens närhet.
Forskning - Verksamheten bedriver många kliniknära forskningsprojekt och medverkan i olika behandlingsstudier ingår därför i arbetet. Det finns också goda möjligheter till egen forskning med handledning inom verksamheten. Region Örebro län erbjuder en samlad forskningsinfrastruktur inom område FoU, med möjligheter för finansiering av forskningstid inom anställningen. Ansökningar om medel bedöms i konkurrens och beviljandegraden är god.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Magisterexamen, eller påbörjad magisterutbildning är meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med barn, habilitering, handrehabilitering, ortostillverkning, samt att du är intresserad av evidensbaserad vård och forskning. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska. Du har en vilja att arbeta i team, har god samarbetsförmåga samt är kommunikativ, flexibel och ansvarstagande. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. B-körkort är lämpligt då transporter med bil förekommer.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:320".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
701 16 ÖREBRO
För detta jobb krävs körkort.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro
Sektionschef
Per Axelsson per.axelsson@regionorebrolan.se 019-602 55 60
