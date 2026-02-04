Arbetsterapeut till centrala Östersund
2026-02-04
Är du arbetsterapeut och har ett intresse för hemsjukvård och särskilt boende? Då kan det vara dig vi söker! Vi i den centrala enheten för legitimerad personal ska utöka vårt team med ännu en arbetsterapeut.
Idag arbetar sex arbetsterapeuter på enheten i tätt team tillsammans med åtta fysioterapeuter, tolv distriktsköterskor och en undersköterska. Den befintliga arbetsgruppen är väldigt erfaren med bred och djupgående kunskap. I arbetet kommer du att bistå medborgare både på särskilda boenden (SÄBO) och i hemsjukvården. Vår centrala enhet servar två privata SÄBO (Bangårdsgatan och Myran), tre kommunala SÄBO (Sollidenvägen 64C, Trossgränd och Solsången) samt medborgare med hemsjukvård som tillhör kommunens fyra centrala hemtjänstgrupper (Marielund, Erikslund, Staden Övre och Staden Nedre).
Arbetsterapeuterna har ett möte i veckan för ärendegenomgångar och gemensamma angelägenheter. Där ges möjlighet att bolla krångligare ärenden i grupp. Dessutom anordnas yrkesutvecklarträffar för alla arbetsterapeuter i kommunen 2-3 gånger per termin i kompetensutvecklande syfte. Under dessa träffar kan exempelvis nya arbetssätt, rutiner eller hjälpmedel diskuteras eller andra utbildningar hållas. Det finns med andra ord goda möjligheter att utvecklas i rollen.
Tjänsten är tillsvidare, heltid och du kommer arbeta måndag till fredag, 08.00-17.00. Vi har årsarbetstid, vilket ger möjlighet till en flexibilitet i arbetstiderna, förutsatt att arbetet tillåter det.
Ditt nya jobb
Vi håller till i den stora tegelbyggnaden vid Österängsparken i centrala Östersund. Du kommer att ha en egen kontorsplats i ett större kontorsrum som du delar med 4-5 kollegor, där arbetsterapeuter och fysioterapeuter sitter tillsammans, vilket främjar samarbetet. Lokalerna är fina, trivsamma och håller en hög standard, vilket tillför mycket till arbetsmiljön. Det finns tysta rum att gå in i om man behöver arbeta fokuserat eller enskilt. En stor fördel med lokalerna är att de centrala hemtjänstgrupperna sitter i samma hus, vilket underlättar samarbete gällande handledning av hemtjänstpersonal.
Som arbetsterapeut arbetar du med att planera, leda och utföra arbetet med rehabilitering. Du är också den som bedömer behovet och skapar förutsättningar för individen till ett meningsfullt liv som möjligt genom att utföra behovsinsatser som behövs för individen. Arbetet innefattar förskrivning av hjälpmedel och handledning av personal samt anhöriga. I arbetet har du ett nära samarbete med fysioterapeuter och distriktssköterskor samt nära samverkan med annan legitimerad personal och baspersonal inom områdets hemtjänstgrupp/-er och de särskilda boenden vi arbetar mot.
Vanliga arbetsuppgifter
• Delta tillsammans med andra i patientärenden
• Rehabiliteringsinsatser
• Utföra hälsofrämjande och förebyggande insatser
• Göra uppföljningar av insatser
• Samarbeta med fysioterapeuter, sjuksköterskor och andra
Kvalifikationer
• Legitimerad arbetsterapeut
• B-körkort
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet som arbetsterapeut
• Erfarenhet från kommunal vård
Vi söker dig
Vi söker dig som är trygg i dig själv med god förmåga till självinsikt. I rollen är du professionell och självgående. Du har en positiv inställning till ditt arbete och handlar i enighet med fattade beslut, verksamhetsplanen och riktlinjer. Som person har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och tar hänsyn till helhetsperspektivet i verksamheten när du arbetar. Du är bra på att samarbeta med andra och har en tydlig kommunikation där du talar välformulerat och tydligt och lyssnar in andra.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
