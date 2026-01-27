Arbetsterapeut till centrala Huddinge
2026-01-27
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Vi är ett härlig grupp med arbetsterapeuter och fysioterapeuter som tillhör Hälso- och sjukvårdsenheten inom äldreomsorgen, egen regi. Som arbetsterapeut arbetar du i team tillsammans med en fysioterapeut ute på våra äldreboenden.
Då en av våra arbetsterapeuter planerar att gå i pension söker vi en ny arbetsterapeutkollega till centrala Huddinge och Björnkullas äldreboende.
Om arbetet
Arbetet innebär att ansvara för utredning, bedömning och behandling inom arbetsterapeutens yrkesområde. Det kan vara att göra bedömningar av aktiviteter och omgivningsfaktorer i dagliga livet, förskrivning av hjälpmedel samt att göra kognitiva bedömningar efter ordination av läkare. Vi arbetar med vardags rehabilitering genom att ta tillvara individens egna resurser. Du kommer att ha ett nära samarbete med fysioterapeuten, sjuksköterskor och omsorgspersonal på äldreboendet, där teamarbetet är viktigt. Du har även en viktig roll i utbildningen och handledning av omsorgspersonal och studenter i rehabiliterande och hälsofrämjande arbetssätt.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad arbetsterapeut med god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av att ha arbetat inom äldreomsorgen.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom flexibilitet och samarbetsförmåga, då arbetsterapeuten samverkar med många. Vi söker en självständig och positiv person som kan prioritera och har lätt att anpassa sina insatser efter behovet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag:
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Enhetschef Katherina Hallin; katherina.hallin@huddinge.se
