Arbetsterapeut till centrala barn- och elevhälsan
Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen/Barn- och elevhälsan / Sjukgymnastjobb / Borlänge Visa alla sjukgymnastjobb i Borlänge
2026-07-20
, Falun
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Borlänge kommuns centralt organiserade barn- och elevhälsa är en härligt dynamisk arbetsplats som kännetecknas av kvalitet, samarbete, flexibilitet och utveckling. Borlänge kommun är Dalarnas största tätort med smidiga förbindelser till sina grannstäder, Falun, Säter, Gagnef. Genom kollektivtrafik kan du även enkelt ta dig till och från städer som Hedemora, Ludvika och Leksand.
Den centralt organiserade barn- och elevhälsan har till uppdrag att stödja en utveckling av den lokala barn- och elevhälsan och att stärka barn- och elevhälsoperspektivet. Stor del av arbetets inriktning är förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet som helhet är varierande och sker på organisations-, grupp- och individnivå och i samverkan med skolans personal, vårdnadshavare och andra instanser men självklart också tvärprofessionellt inom ramen för vår egen verksamhet. Samverkan med andra instanser och aktörer ingår vid behov.
I den centralt organiserade barn- och elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, logopeder, specialpedagoger mot förskolan samt en medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska och en medicinsk sekreterare. Organisationen leds av en enhetschef som blir din närmaste chef.
Vi vill nu utöka vår tvärprofessionella kompetens genom att tillföra en ny profession.
Vi söker därför legitimerad arbetsterapeut som vill vara med och göra skillnad för barn och unga i våra grundskolor. Som skolarbetsterapeut i barn- och elevhälsan får du ett varierat och meningsfullt uppdrag där du bidrar med en unik kompetens som kompletterar och förstärker vårt gemensamma barn- och elevhälsoarbete.
Som skolarbetsterapeut hos oss sitter man centralt placerad tillsammans med de övriga kategorierna i den centrala barn- och elevhälsan men arbetar ut mot kommunens grundskolor. Stöd och samarbete finns både inom centrala barn- och elevhälsan men självklart också med skolornas medarbetare eller med andra kommunala funktioner.
Vi erbjuder dig ett viktigt och utvecklande uppdrag i en verksamhet som verkligen gör skillnad för barn och unga och utöver det en plats i ett engagerat och tvärprofessionellt barn- och elevhälsoteam!
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att öka elevers aktivitet och delaktighet i skolans miljö, vilket är en avgörande förutsättning för lärande och hälsa. Arbetet bedrivs hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Då tjänsten är helt ny för skolan i Borlänge så kommer tjänsten till viss del att skapas och utvecklas i dialog mellan arbetsterapeut och enhetschef utifrån skolornas behov. Vi tänker ändå att i tjänsten bör det ingå bland annat:
Utredning och bedömning
• Kartlägga och bedöma elevers behov och förutsättningar för aktivitet och delaktighet i skolans miljö
• Använda för tjänsten relevanta standardiserade bedömningsinstrument
• Delta i att utreda behov av extra anpassningar, särskilt stöd, hjälpmedel i skolan och strategier
Individuella insatser
• Föreslå och följa upp anpassningar av lärmiljön pedagogisk, fysisk och social
• Ge råd kring hjälpmedel i skolan (ej förskrivningsansvar), kognitivt stöd och kompensatoriska strategier
• Stödja elever med aktivitetsbalans, stresshantering, ergonomi och motorisk förmåga
Generella och organisatoriska insatser
• Bidra till elevhälsoteamens förebyggande arbete
• Handleda och utbilda lärare och övrig personal kring funktionsnedsättningar och lärmiljöanpassningar
• Samverka i arbetet med problematisk skolnärvaro och övergångar mellan stadier
• Samverka med externa aktörer som habilitering, BUP och socialtjänstKvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Legitimation som arbetsterapeut utfärdad av Socialstyrelsen.
God kunskap om barns och ungas fysiska, psykiska, kognitiva och sociala utveckling.
Kännedom om relevanta lagar: skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen och offentlighets- och sekretesslagen.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Körkort B.Dina personliga egenskaper
Du behöver var strukturerad i ditt arbete och ha en god samarbetsförmåga. Utöver det behöver du också ha förmåga att arbeta självständigt när tjänsten kräver det. Utifrån att du kommer att arbeta mot flera olika skolor samtidigt så kräver också tjänsten att du har en god förmåga att kunna prioritera och att arbeta med ibland givna tidsramar.
Meriterande kvalifikationer:
• Utbildning eller erfarenhet inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Erfarenhet från elevhälsa, habilitering, BUP, barnrehabilitering eller annan arbetslivserfarenhet från arbete med barn och unga som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av bedömningsinstrument relevanta för skolmiljö
• Kunskap om tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
Röda vägen 50 (visa karta
)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Utbildningsförvaltningen/Barn- och elevhälsan Kontakt
Sveriges Arbetsterapeuter
Pernilla Bergsten 0243-739 38 Jobbnummer
10006537