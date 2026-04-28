Arbetsterapeut till Capio S:t Görans sjukhus
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28
Vi är ett härligt gäng arbetsterapeuter som arbetar tillsammans på paramedicin på Capio S:t Görans sjukhus och tillsammans har vi en bred kompetens och tar stöd av varandra. Vi är anställda på Medicinkliniken men jobbar mot flera kliniker (medicin-, hjärt-, akut-, anestesi-, kirurgi- och neurologiska kliniken). Vi har växt som sjukhus men har bibehållit "S:t Görans känslan" och har roligt tillsammans inom teamet.
En av våra kollegor ska gå på föräldraledighet och vi söker nu en ersättare för henne.
Din roll
Du kommer framförallt arbeta på medicinkliniken där arbetet till stor del består av bedömning av patienter med varierande medicinska sjukdomar. Arbetsuppgifterna består främst av kognitiva tester, ADL-personlig vård bedömning, mobilisering och utprovning av hjälpmedel. Utifrån tester och bedömning sker planering av patientens rehabiliteringsbehov tillsammans med övriga teamet. Vi har ett flexibelt arbetssätt och hjälps åt så du kommer få möjlighet att jobba på flera olika kliniker. Handledning av studenter är en viktig del i vårt arbete och är en del av din tjänst. Vi ser det som en självklarhet att ta del av våra medarbetares tankar och idéer och vill därför att du deltar aktivt i vårt förbättringsarbete.
Så här upplever vi vårt jobb: "Väldigt varierande arbetsuppgifter, man får tänka till, inte förutsägbart!"
"Ett gemytligt sjukhus med familjär stämning"
"Korta beslutsvägar, möjlighet att driva utvecklingsarbete"
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en mängd förmåner via vår förmånsportal Benify, friskvårdsbidrag och tillgång till gratis gym. Vi kan också erbjuda nybyggda personalbostäder nära sjukhuset.
• Närvarande chef * Kompetensutveckling, bl a regelbunden internutbildning * Frukost varje fredag * Introduktion av kollega samt mentorskap under ditt första år * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut som har lätt för att samarbeta med andra och har lätt att få saker gjorda. Du är bekväm med att hantera olika slags människor och har lätt att anpassa dig efter nya omständigheter. Erfarenhet från akutsjukvård är meriterande.
Ansökan:
Om du kan börja redan till sommaren fungerar det bra, annars tänker vi start i slutet av augusti. Vikariatet är ca 10 månader. Interjuver kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten tveka inte att höra av dig till Paramedicinsk chefen Anneli Norevik 08-58701528 eller arbetsterapeut Emeli Fredros 08-58702546. Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
