Arbetsterapeut till BUP Nyköping/Katrineholm
2026-02-26
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Nyköping
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Nyköping söker nu ytterligare en arbetsterapeut för ett vikariat på ett år (eventuell kommer det att finnas möjlighet till förlängning).
Vår strävan är att alltid tillhandahålla god psykiatrisk specialistvård till Sörmlands barn och ungdomar. Vår målsättning är att erbjuda ett brett utbud av olika behandlingsmetoder och låta aktuell forskning vara vägledande för vårt arbete.
Hos oss ska alla medarbetare känna att de har det stöd som uppdraget kräver. Vid behov av vägledning finns alltid kollegor och chef nära till hands. Vi värdesätter ett nära teamarbete där samarbete är en självklarhet och där ingen ska behöva känna sig ensam i sitt arbete. Som ny hos oss får du en trygg och strukturerad introduktion med målet att du successivt ska bli självständig i din roll. Du får möjlighet att växa in i arbetet i din egen takt, med erfarna kollegor som stöd längs vägen. Vi har en öppen och inkluderande arbetsmiljö med högt i tak, nära till skratt och ett starkt fokus på trivsel och arbetsglädje.Arbetsuppgifter
Bedömnings- och behandlingsarbete på specialistnivå utifrån medelsvår till svår barnpsykiatrisk problematik hos barn och ungdomar. Arbetsuppgifterna innefattar individuella arbetsterapeutiska bedömningar och behandlingar i olika former till barn, ungdomar och familjer. Vi erbjuder även gruppbehandlingar av olika slag där den arbetsterapeutiska kompetensen är mycket värdefull. Vid behov genomförs hembesök. Du ingår i ett eller flera tvärprofessionella team som genom teamkonferenser samarbetar med övriga professioner på mottagningen. I arbetet ingår även samverkan med vårdgrannar, främst habiliteringsverksamhet, skola och socialtjänst.
Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 8-17. Vi har flextidsavtal. Du har möjlighet att till viss del påverka och styra både arbetstider och arbetsdagarnas innehåll.
Din kompetens
Vi söker Dig som är legitimerad arbetsterapeut samt har erfarenhet inom yrket, gärna med erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Som medarbetare hos oss behöver du ha god förmåga att samarbeta och kommunicera, men också kunna prioritera, planera och arbeta självständigt.
Särskilt meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Kliniken är uppdelad på två mottagningar, en i Eskilstuna och en i Nyköping. Arbetsterapeuterna inom kliniken har regelbundna träffar samt planeringsdagar.
I vår rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Vikariatsanställning, from 2026-04-01 eller enligt överenskommelse, tom 2027-03-31. Eventuell kommer det att finnas möjlighet till förlängning.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef BUP Nyköping Kristin Wirén, 072-083 62 56.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på BUP i Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-12.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
