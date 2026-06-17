Arbetsterapeut till BUP, Avesta
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjukgymnastjobb / Avesta Visa alla sjukgymnastjobb i Avesta
2026-06-17
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Nu finns chansen att bli en del av ett härligt team på BUP- mottagningen i Avesta, ett team där alla brinner för att hjälpa barnen, ungdomarna och deras familjer. Barn och Ungdomspsykiatrin Dalarna erbjuder specialistvård för barn och ungdomar upp till 18 år med allvarligare psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vårt verksamhetsområde är brett och rymmer frågeställningar kring psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar som förekommer hos mindre barn upp till tonårsperiodens slut. Vi arbetar tvärprofessionellt och samverkar med andra aktörer för att ge de bästa bedömningarna och vården till våra barn och ungdomar.
Avesta mottagningen är en av 5 öppenvårdsmottagningar som består av psykolog, socionomer, sjuksköterskor, undersköterska, arbetsterapeut, sekreterare, läkare samt chef.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut på en BUP-mottagning är du ett stöd för barnen på BUP som har behov av hjälpmedel, att få struktur i vardagen, att få till goda rutiner i vardagen med sömn, mat och skola. Du behövs för att hjälpa barnen att bli mer självständiga samt att vara ett stöd för föräldrar att jobba förebyggande och ge både barn och föräldrar information om funktionsnedsättningar vid exempelvis ADHD och autism, enskilt eller i grupper. I nybesöksbedömningar får du möjlighet att träffa barnet med familjen och göra bedömningar av olika psykiatriska symtom och diagnoser för att sedan i samarbete med övriga teammedlemmar vara med och bedriva barnpsykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete.
Tillsammans med dig, kommer vi utforma denna tjänst så att den blir meningsfull, rolig och utvecklande för både dig, teamet och våra patienter. Arbetstiden är förlagd på dagtid, måndag- fredag med möjlighet till flextid om verksamheten tillåter. Region Dalarna tillämpar friskvårdsbidrag med 2000 kr/år.
KvalifikationerLegitimerad arbetsterapeut.
Vi ser gärna att du har kunskap inom det neuropsykiatriska området och erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer.
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Intervjuer kommer ske fortlöpande under ansökningstiden.
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Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
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Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
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Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:606". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Maria Högström maria.hogstrom@regiondalarna.se 0226-496237 Jobbnummer
9967418