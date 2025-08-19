Arbetsterapeut till Bergnäsets hälsocentral, Luleå
2025-08-19
Nu söker vi på Bergnäsets hälsocentral en ny kollega som gillar teamarbete och varierade arbetsuppgifter. Vi erbjuder dig en stimulerande och lärorik arbetsplats med kompetenta medarbetare som stöttar varandra och tar till vara på varandras kompetens.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift samt B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvården samt kunskaper i journalsystemet Cosmic.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person ser vi att du är flexibel och kan anpassa dig efter ändrade omständigheter, du är strukturerad och kan organisera, planera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Vidare ser vi att du är stabil, lugn och kontrollerad under stressande eller pressade situationer. Du har även en god samarbetsförmåga där du både värderar och ser nyttan i att samarbeta med andra.
Det här får du arbeta medSom arbetsterapeut hos oss får du arbeta med utredning, behandling och rehabilitering av patienter med olika funktions- och aktivitetsförmågor. Du kommer även att delta i teamarbete inom det psykosociala teamet och samarbeta med kollegor för att stödja och hjälpa varandra i arbetet.
Det här erbjuder vi dig- Inskolning utifrån dina behov för att du ska känna dig trygg i rollen
• Ett välfungerande team med roligt arbetsklimat
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlagd till dagtid. Din huvudsakliga arbetsplats är Bergnäsets hälsocentral, men tjänsten innebär även ett nära samarbete med Råneå hälsocentral där viss arbetstid förläggs. Tillträde enligt överenskommelse, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Maria Palo maria.palo@norrbotten.se 072-217 59 75 Jobbnummer
9465831