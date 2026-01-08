Arbetsterapeut till Attendo Hemsjukvård
Attendo Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Helsingborg Visa alla sjukgymnastjobb i Helsingborg
2026-01-08
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Hemsjukvård i Helsingborg söker arbetsterapeuter till vårt fantastiska team. Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår organisation!
Beskrivning av tjänsten
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för arbetsterapeut inom kommunal hemsjukvård. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Du ansvarar för bedömningar, åtgärder, dokumentation samt handledning och utbildning av omsorgspersonal.
Engagemang föds ur intresse. Har du ett område inom arbetsterapi som du brinner lite extra för? Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete i organisationen och hos oss finns det utrymme för dig som har ett specifikt intresseområde att ta ett utökat ansvar och att vara med och driva utvecklingen.
I verksamheten kommer du att samarbeta med bland annat fysioterapeuter, sjuksköterskor och rehabassistenter. Du bör trivas med att arbetet är flexibelt och utmanande samt uppskatta att arbeta teambaserat i nära samarbete med bland annat rehabteam och undersköterskor.Publiceringsdatum2026-01-08Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk, med förmågan att prioritera och leda andra. Du trivs med att handleda personal i hälso- och sjukvårdsfrågor och motiveras av att, tillsammans med dina kollegor, organisera omvårdnaden på bästa sätt.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom privat omsorg
Erfarenhet från hemsjukvården
Vana av journalföring i LifeCare
Vad kan vi erbjuda dig?
Trivsam och god arbetsmiljö
Stora karriär- och utvecklingsmöjligheter
Möjlighet att påverka verksamheten
Coachande och stöttande chefer
Friskvårdsbidrag och förmåner via vår förmånsportal Benify
Kollektivavtal
För att trivas hos oss är det viktigt att du delar våra värderingar Omtanke, Engagemang och Kompetens. För tjänsten gäller att du är engagerad, sätter laget före jaget och har en vilja att utvecklas och utveckla.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08, men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi omsorgen bättre!
Om Attendo
Attendo är Nordens största omsorgsföretag och grundades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar Omtanke, Engagemang och Kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
