Arbetsterapeut till Arbetsmarknadsenheten
2026-06-01
Tillträde hösten 2026 eller enligt överenskommelse.
Vill du använda din kompetens som arbetsterapeut för att bidra till människors väg tillbaka till arbetslivet? På Arbetsmarknadsenheten i Östersunds kommun jobbar vi varje dag för att fler människor ska hitta sin plats i arbetslivet och i samhället. Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vårt arbete – med människan i fokus.
Ditt nya jobb
Att skapa kontakter och samarbeta med olika aktörer är en central del av rollen. Du kommer ha många kontakter, både internt och externt, det är av vikt att trivas med att bygga relationer. Exempel på samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten.
Din arbetsdag kan se olika ut. Ena dagen är du ute på fältet för uppföljningar eller arbetsgivarkontakter, nästa dag på kontoret med kollegor och dokumentation. Det finns även möjlighet till hemarbete i viss omfattning.
Vanliga arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut är du en viktig del av vårt team. Du bidrar med din kompetens genom att:
Genomföra bedömningar av arbetsförmåga och föreslå insatser.
Arbeta med anpassningar i arbetsmiljö, praktik och andra aktiviteter.
Utföra konsultationer till både individer och kollegor.
Arbeta i gruppverksamhet och bidra till utveckling av våra insatser.
Samverka med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med individer med psykiatriska eller neuropsykiatriska diagnoser, eller med missbruksproblematik.
Tidigare erfarenhet av arbete/kunskap kopplat till principerna från forskningen i Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP)
Du har ett coachande och motiverande förhållningssätt och tror på varje människas förmåga att utvecklas. Du har erfarenhet av att arbeta nära människor och har god förståelse för de utmaningar som kan finnas för den som står utanför arbetsmarknaden.
Du är självgående och trygg i att fatta egna beslut och en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och följer regler och rutiner för din anställning. Du kommunicerar tydligt, är professionell i ditt bemötande och har ett målinriktat arbetssätt.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team och välkomnar din ansökan!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Så går rekryteringen till
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor ochannonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Att jobba med hjärtat är att vara med och skapa förutsättningar för att alla i Östersund ska kunna leva ett enklare, rikare och tryggare liv. Hos oss kan det innebära att du jobbar med invånare i alla åldrar inom såväl öppenvård, arbetsmarknad och socialtjänst. Det är viktigt. På riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Rådhusgatan 21 (visa karta
)
831 35 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Sveriges Arbetsterapeuter
Sanna Lundström sanna.lundstrom@ostersund.se +4663144649 Jobbnummer
