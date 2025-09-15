Arbetsterapeut till Andersberg Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle / Sjukgymnastjobb / Gävle Visa alla sjukgymnastjobb i Gävle
2025-09-15
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle i Gävle
, Ockelbo
eller i hela Sverige
Primärvården i Gävle består av åtta hälsocentraler; Andersberg, Gävle Strand, Hamrånge, Hedesunda-Färnebo, Strömsbro, Sätra, Södertull och Valbo. Som arbetsterapeut har du din tillhörighet på någon av hälsocentralerna men arbetar övergripande där det finns behov.
Är du arbetsterapeut och vill jobba tillsammans med oss för våra patienters möjlighet till aktivitet och hälsa? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
I samråd med patienten görs bedömning av aktivitetsförmåga och behov av rehabiliteringsinsatser. Som arbetsterapeut gör du minnesutredningar som ett komplement till distriktssköterska och läkares bedömning/utredning. I arbetsuppgifterna ingår även bland annat att utifrån bedömning formulera utlåtanden i ärenden som gäller bostadsanpassning, ansökan om personlig assistent samt kontroll av hjälpmedelskostnader och hyresansvar. Behandling sker framförallt individuellt och i hög grad i samarbete med andra professioner. Bedömningar och arbetsterapeutiska åtgärder sker i patientens hem. Patientundervisning och rådgivning ingår i arbetsuppgifterna.
För kollegialt stöd ingår du i ett nätverk med andra arbetsterapeuter som arbetar på de olika offentliga hälsocentralerna i verksamhetsområde primärvård Gävle. Ni möts regelbundet för kollegiala diskussioner, samverkar vid ledigheter och är ett nära stöd för varandra i vardagen. Dina arbetsuppgifter varierar och du har stora möjligheter att styra och planera din egen arbetsdag.
Som arbetsterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• förskrivning av hjälpmedel
• utprovningar
• uppföljningar enligt förskrivningsprocessen.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du ska vara engagerad och bidra till utvecklingen inom primärvården Gävle. Då vi har ett tvärprofessionellt samarbete ser vi att du har god samarbetsförmåga. Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande och professionellt ansvar. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
I rollen som arbetsterapeut ska du
• vara legitimerad arbetsterapeut
• inneha giltigt B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat inom primärvård eller hemsjukvård.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Kontakt
Miroslava Hibner, vårdenhetschef miroslava.hibner@regiongavleborg.se 026-15 55 61 Jobbnummer
9507657