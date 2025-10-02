Arbetsterapeut till Amadeuskliniken Fyllinge
Varmt välkommen till Amadeuskliniken i Fyllinge! Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut till uppdrag hos oss.
Vi hoppas att du, liksom vi, har ett genuint intresse av rehabilitering och att möta människor!
Tillsammans ser vi fram emot att välkomna dig till tjänsten som verkligen värnar om att ge individen de rätta förutsättningarna för ett självständigt liv!
Vad erbjuds du?
I rollen som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta innebär bl.a. förskrivning av hjälpmedel, göra ADL-bedömningar och upprätta rehabiliteringsplaner med träningsåtgärder. Du kommer även göra hembesök och minnestest.
Primärvård för oss, är att alla i teamet är lika betydelsefulla och arbetar tillsammans för individens bästa. Hos oss kommer du till ett kompetent och sammansvetsat gäng, med god humor och mycket hjärta.
Vem söker vi?
Du är legitimerad arbetsterapeut. Det är viktigt att du har ett professionellt bemötande, med god servicekänsla och kommunikationsförmåga. Vi värdesätter att du är lyhörd för patienternas individuella behov. Vidare ser vi gärna att du är positiv, engagerad och öppen för nya utmaningar. För att trivas i rollen är det bra att du är flexibel och har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team
Anställning och ansökan:
Tjänsten är ett vikariat på två och ett halvt år. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Körning förekommer i tjänsten och du behöver ha körkort.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Terése Laos, Terese.Laos@amadeuskliniken.se
alt. 070-5589844
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag.
Mottagning
Vi erbjuder dig och din familj lättillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Oavsett vilken fas i livet du befinner dig i, om du upplever små eller stora besvär så är du välkommen till oss. Vi hjälper dig snabbt vidare till just den kompetens som du behöver för att återvinna och behålla din hälsa och fortsätta livet i balans. Vi arbetar för korta väntetider till kliniken och det är för oss självklart att du skall känna dig nöjd med ditt besök hos oss på Amadeuskliniken.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
